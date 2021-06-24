توتي: جلبنا أفضل مدرب في العالم.. ومورينيو يرد: أمر مؤسف أن أتأخر أربع سنوات

الخميس، 24 يونيو 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

مورينيو - توتي

رد جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لـ روما الإيطالي على تصريحات فرانشيسكو توتي أسطورة النادي.

وتولى مورينيو مهمة تدريب الذئاب خلفا لمواطنه باولو فونسيكا، بدءا من الموسم المقبل.

وصرّح توتي في تصريحات أثناء تقديمه في "صالة المشاهير بالرابطة الأولمبية الإيطالية" عن تعيين مورينيو، قائلا: "لقد جلبنا أفضل مدرب في العالم".

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وأضاف "هل كنت أرغب في أن أتدرب تحت قيادته؟ عندما كنت صغيرا، نعم".

في المقابل رد مورينيو عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "شكرا على كلماتك، فرانشيسكو، إنه لأمر مؤسف أن أتأخر أربع سنوات، تدريبك كان سيسعدني".

أالجدير بالذكر أن مورينيو قاد إنتر خلال موسمين بين 2008 و2010 وتوج بلقب الدوري الإيطالي بعد منافسة قوية مع روما خلال الموسمين بقيادة توتي.

ويبتعد توتي عن المناصب الإدارية لنادي روما منذ 2019، ورحل مع مونشي المدير الرياضي في ذلك الوقت.

توتي القائد التاريخي لروما، قاد الفريق خلال 25 عاما وتوج بـ 5 ألقاب فقط بقميص الذئاب واعتزل في 2017 بعمر 40 عاما.

بينما يعود مورينيو مرة أخرى للدوري الإيطالي بعد تجربة إنتر منذ 11، عاما إذ درب منذ ذلك الحين ريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنام.

فرانشيسكو توتي جوزيه مورينيو روما الدوري الإيطالي
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