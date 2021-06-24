تليجراف: يويفا يقرر عدم وضع المشروبات الكحولية أمام اللاعبين المسلمين في يورو 2020

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم وضع أي من مشروبات شركة الكحوليات التي ترعى بطولة يورو 2020 أمام اللاعبين المسلمين في المؤتمرات الصحفية الخاصة بالمسابقة.

ونشرت صحيفة "تليجراف" البريطانية تقريرا يفيد بأن قرار الاتحاد الأوروبي جاء بعد ملاحظة "الاعتراض لأسباب دينية والمعتقدات الشخصية فيما يتعلق بالصحة والنظام الغذائي".

وكان بول بوجبا نجم فرنسا قد قام بإزالة أحد الزجاجات الخاصة بالشركة المنتجة للمشروبات الكحولية خلال أحد المؤتمرات الصحفية.

تصرف بوجبا جاء بعدما أزال كريستيانو رونالدو نجم البرتغال زجاجتين للمشروبات الغازية وطلب من الحضور شرب المياة بدلا منها.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد حذر اللاعبين من إزالة زجاجات المشروبات الخاصة برعاة يورو 2020.

وانتهى دور المجموعات ليورو 2020، وسوف تبدأ منافسات دور الـ16 بداية من يوم السبت المقبل.