الأوليمبية تكشف عدد المصريين في طوكيو.. وكم لعبة تشهد مشاركة مصرية

كشف شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية عن عدد المشاركين المصريين في أوليمبياد طوكيو، وعدد اللعبات التي ستشهد مشاركة مصرية.

وقال العريان في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "بعثة مصر في أوليمبياد طوكيو مكونة من 134 لاعبا حتى الآن، وقابلين للزيادة إلى 140 لاعبا حتى يوم 28 يونيو الجاري، آخر موعد لتأهل لاعبين مصريين".

وأضاف "هذه أكبر بعثة مصرية في تاريخ الأوليمبياد، متخطيين رقمنا القياسي في أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016".

العريان أكمل "مصر ستكون حاضرة في 24 لعبة، وهو أيضا أكبر عدد من اللعبات الذي تشارك فيه مصر تاريخيا".

أمين اللجنة الأوليمبية استمر "هدف اللجنة الأوليمبية دائما هو المشاركة بأكبر عدد من اللاعبين، وهذا ما تحقق بالفعل، أما عدد الميداليات الذي سنحصل عليه، فيكون مرتبطا بحالة اللاعبين أثناء البطولة".

وعن زي البعثة المصرية في الأوليمبياد، كشف العريان "سيكون الزي الرسمي عبارة عن بدلة زرقاء داكنة، وقميص أبيض، ورابطة عنق حمراء. أما قمصان التدريب فستكون بألوان علم مصر".

وأتم "الرقم القياسي لنا هو تحقيق 5 ميداليات في أكثر من مناسبة. لو كان سارة سمير ومحمد إيهاب حاضران لتوقعت أن يحصلا على ميداليتين، وبالتالي يسهل الوصول إلى 5 ميداليات. لكننا نملك 20 لاعبا قادرين على المنافسة على ميداليات. هذا ما أستطيع تأكيده".

العريان تحدث أيضا عن موقف محمد صلاح من التواجد في الأوليمبياد، وكيفية اختيار حامل علم مصر في افتتاح الدورة. (طالع التفاصيل)