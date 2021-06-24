جيمس: لم أتخيل مشاركتي مع ويلز في اليورو

الخميس، 24 يونيو 2021 - 19:43

كتب : FilGoal

دانييل جيمس - ويلز

عبر دانييل جيمس جناح مانشستر يونايتد وويلز عن سعادته بمشاركته مع منتخب بلاده في يورو 2020.

دانييل جيمس

النادي : مانشستر يونايتد

ويلز
يورو 2020

ولعب جيمس في كل مباريات ويلز بدور المجموعات في المجموعة الأولى والتي تأهلت منها لربع النهائي بعد حصولها على المركز الثاني بـ 4 نقاط.

وقال جيمس لموقع الاتحاد الأوروبي عن تأهل ويلز لدور الـ16: "هذا يجعلني أشعر بالفخر مثل باقي الفريق، وأعتقد أن الجميع في ويلز يشعرون بالفخر مثلنا".

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وأضاف "لا يوجد أي حدود لأحلامنا، خصوصا بعد ما حدث في يورو 2016 (بالوصول لنصف النهائي) وهدفنا الذهاب بعيدا".

وشدد "بالنسبة لنا نحن نؤمن بقدرتنا على الفوز بأي لقاء بسبب الرابط القوي الذي يجمع اللاعبين".

وتابع "لقد تطور الفريق وأعتقد أننا سنواصل التطور بعدما بدأنا من الصفر".

وتذكر "لعبت وأنا في الثانية عشر من عمري مع ويلز الشمالية وأعتقد أن الأمور تصبح أفضل سنة بعد سنة".

وواصل "لدينا من لعب في البطولة السابقة ومن يعطي لي النصائح ومن يتحدث معنا عما حدث".

وتذكر "كنت أشاهد البطولة السابقة في ماربيا (أحد مدن إسبانيا)، وقتها كنت ألعب مع فريق دون 17 عاما أو 18 عاما، ولم أتخيل أنني سألعب مع الفريق الأول".

وأتم"مشاهدة هذه المباريات قادتني للتواجد هنا وهذا ما يجعلني أشعر بشعور رائع وبالفخر".

وتستعد ويلز لمواجهة الدنمارك في دور الـ16 ليورو 2020.

دانييل جيمس ويلز يورو 2020
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