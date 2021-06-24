الكشف عن موعد تحديد مصير صلاح النهائي من الأوليمبياد.. وكيفية اختيار حامل العلم بالافتتاح

الخميس، 24 يونيو 2021 - 19:13

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - محمد صلاح

كشف شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية عن الموعد النهائي لتحديد مصير مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد من عدمه.

وقال شريف العريان في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "يوم 4 يوليو لابد أن ترسل مصر قائمتها النهائية لأوليمبياد طوكيو".

وأضاف "في هذا الموعد سيكون موقف محمد صلاح وباقي المحترفين قد حسم بالفعل سواء بالمشاركة أو لا".

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وتتكون قائمة كرة القدم في الأوليمبياد من 18 لاعبا.

مصر تتواجد بالمجموعة الثالثة رفقة منتخبات إسبانيا، والأرجنتين، وأستراليا.

وتحدث العريان أيضا عن كيفية اختيار حامل علم مصر في حفل افتتاح الأوليمبياد، فقال "جرت العادة على تحديد حامل العلم بعد السفر إلى البطولة. ويكون ذلك عن طريق المشاورة بين رئيس البعثة والمشاركين".

وواصل "هذا الأمر يضعنا في ورطة بسبب عدم وجود آلية محددة للاختيار، ما قد يسبب مشاكل بين اللاعبين. لكننا مضطرين على سير بنفس النهج".

العريان أتم "اللجنة الأوليمبية تفرض علينا تحديد حامل العلم قبل 3 أو 4 أيام من حفل الافتتاح، مع إرسال سيرته الذاتية لتكون متاحة لمعلقي الحفل".

كان أحمد الأحمر أسطورة كرة اليد المصرية قد حمل علم مصر في حفل افتتاح أوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

طوكيو 2020 مصر محمد صلاح
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