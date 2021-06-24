في الدرجة الثانية – فاركو يخطف الصدارة من حرس الحدود قبل جولة من النهاية

أقيمت اليوم الخميس مباريات الجولة 29 لمجموعة بحري في دوري الدرجة الثانية.

واستغل فاركو خسارة حرس الحدود ليخطف صدارة المجموعة قبل جولة من نهاية المسابقة.

وفاز فاركو على بيلا بهدفين دون مقابل ليتصدر المجموعة برصيد 61 نقطة، بفارق الأهداف عن حرس الحدود، بعد التساوي في المواجهات المباشرة.

أما حرس الحدود فتجمد رصيده عند 61 نقطة بعد خسارته من كفر الشيخ بهدف لصلاح خطاب، ليرتفع رصيد الأخير للنقطة 31.

وانتصر مالية كفر الزيات على الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرتفع رصيده لـ30 نقطة.

وسيلعب مالية كفر الزيات ضد كفر الشيخ في الجولة الأخيرة علي أمل البقاء لأحد منهما.

وضمن الحمام البقاء رسميا بعد الانتصار على دمنهور بهدف دون مقابل ليصل للنقطة 32.

وانتصر الجزيرة على دكرنس بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده لـ30 نقطة

وسيلعب ضد دمنهور في الجولة الأخيرة في مباراة البقاء للفائز منهما.

وانتصر بلدية المحلة على سبورتنج بهدف لـ عمار شرف الدين من ركلة جزاء ليرتفع رصيد البلدية لـ48 نقطة.

وانتصر أبو قير للأسمدة على المنصورة بهدف دون مقابل ليرتفع رصيده لـ50 نقطة.

وتعادل بني عبيد مع الرجاء بهدف لكل فريق.