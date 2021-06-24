انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمبارة الزمالك والاتحاد السكندري، في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر.

نهاية المباراة بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري. 2-1 في مجموع المباريات حتى الآن للزمالك.

72-69 للزمالك وباقي 14 ثانية على النهاية.

ق. 1:53 - 67-66 للاتحاد.

ق. 2:23 - 65-64 للزمالك.

ق. 4:30 - 60-59 للزمالك.

بداية الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

الاتحاد يقلص الفارق مع نهاية الفترة الثالثة. 50-46 للزمالك.

ق. 0:59 - 50-40 للزمالك.

ق. 4:18 - 44-37 للزمالك.

ق. 6:38 استبعاد عمر هشام من المباراة نهائيا بعد الخطأ الفني الثاني عليه.

ق.6:50 - 36-36

ق. 7:47 - 36-34 للزمالك.

بداية الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول

وقت مستقطع و27 ثانية متبقية

ق. 1:10 - 33-28 للزمالك.

ق. 1:35 - 31-28 للزمالك.

ق. 4 27-26 للزمالك. أول تقدم للزمالك

ق. 4 - 26-26 التعادل الأول.

ق. 6 - 26-24 للاتحاد

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

20-12 للاتحاد مع نهاية الفترة الأولى.

ق. 3 ثلاثية للزمالك. 12-8 للاتحاد.

ق. 7 الزمالك يسجل لأول مرة.. 9-3 للاتحاد.

ق. 7 الاتحاد يتقدم 9-0 على الزمالك.

ق. 8 إصابة والتر هودج واللاعب يتلقى العلاج.

بداية المباراة