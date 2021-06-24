انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض

الخميس، 24 يونيو 2021 - 18:47

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد السكندري - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمبارة الزمالك والاتحاد السكندري، في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي بطولة دوري السوبر.

نهاية المباراة بفوز الزمالك على الاتحاد السكندري. 2-1 في مجموع المباريات حتى الآن للزمالك.

72-69 للزمالك وباقي 14 ثانية على النهاية.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك يهزم الاتحاد ويعادل نتيجة مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر كرة سلة - الاتحاد يتفوق على الزمالك في أولى مباريات سلسلة نهائي دوري السوبر انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي كرة سلة - إلى النهائي.. الزمالك يكرر فوزه على الجزيرة ويضرب موعدا مع الاتحاد

ق. 1:53 - 67-66 للاتحاد.

ق. 2:23 - 65-64 للزمالك.

ق. 4:30 - 60-59 للزمالك.

بداية الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

الاتحاد يقلص الفارق مع نهاية الفترة الثالثة. 50-46 للزمالك.

ق. 0:59 - 50-40 للزمالك.

ق. 4:18 - 44-37 للزمالك.

ق. 6:38 استبعاد عمر هشام من المباراة نهائيا بعد الخطأ الفني الثاني عليه.

ق.6:50 - 36-36

ق. 7:47 - 36-34 للزمالك.

بداية الفترة الثالثة

نهاية الشوط الأول

وقت مستقطع و27 ثانية متبقية

ق. 1:10 - 33-28 للزمالك.

ق. 1:35 - 31-28 للزمالك.

ق. 4 27-26 للزمالك. أول تقدم للزمالك

ق. 4 - 26-26 التعادل الأول.

ق. 6 - 26-24 للاتحاد

بداية الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

20-12 للاتحاد مع نهاية الفترة الأولى.

ق. 3 ثلاثية للزمالك. 12-8 للاتحاد.

ق. 7 الزمالك يسجل لأول مرة.. 9-3 للاتحاد.

ق. 7 الاتحاد يتقدم 9-0 على الزمالك.

ق. 8 إصابة والتر هودج واللاعب يتلقى العلاج.

بداية المباراة

كرة سلة الزمالك الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
مباشر كوبا أمريكا - أوروجواي ضد بوليفيا دقيقة | أمريكا
مران الزمالك - عبد الله جمعة يواصل التأهيل.. وجلسة سريعة بين كارتيرون واللاعبين 40 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كوبا أمريكا - لاعب وسط يشغل مركز الظهير الأيمن.. وكافاني وسواريز في هجوم أوروجواي 46 دقيقة | أمريكا
نبيه: أغلقنا ملف الكأس وهدفنا الحصول على نقاط أي مباراة نخضها 58 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – خطوة على الدوري.. الزمالك يهزم الاتحاد ويتقدم في النهائي ساعة | رياضات أخرى
كأس العرب - فلسطين تكتسح جُزر القُمر بخماسية وتتأهل لمجاورة المغرب والسعودية ساعة | الوطن العربي
المقاصة لـ في الجول: فاض بنا الكيل لذلك لن نذيع مباراة الزمالك.. واللاعبون لا يثقون بنا ساعة | الدوري المصري
إخراج معلق غاني عنوة من كبينة التعليق بسبب وصفه ركلة جزاء بـ "غير صحيحة" ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض
قد ينال إعجابك