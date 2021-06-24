سفير إيطاليا ببريطانيا: أنتظر مساندة الجماهير للمنتخب في ملعب ويمبلي ضد النمسا

الخميس، 24 يونيو 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

جماهير إيطاليا

ينتظر رافائيل ترومبيتا سفير إيطاليا ببريطانيا حضور الجماهير الإيطالية لملعب ويمبلي لمساندة منتخب بلاده ضد النمسا.

وتلعب إيطاليا ضد النمسا، في دور الـ16 ليورو 2020، يوم الستب المقبل، على ملعب ويمبلي.

وقال ترومبيتا لشبكة "سكاي" إيطاليا: "الظروف قد تكون أكثر ترحيبا حين يتعلق الأمر بلعب إيطاليا لكرة القدم".

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وأضاف "لندن تُعيد فتح أبوابها، صحيح أن حالات كورونا مرتفعة لكن يجب وضع ذلك في سياق اللقاحات والمسحات الطبية التي يعد عددها مرتفع للغاية أيضا".

واستمر "الجالية الإيطالية عددها كبير في إنجلترا بجانب الإيطاليين الذين اعتادوا على فكرة وجود المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي".

وستسمح السلطات البريطانية باستخدام 25% من سعة ملعب ويمبلي.

وتصدرت إيطاليا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعدما حققت 9 نقاط بينما حلت النمسا في المركز الثاني للمجموعة الثالثة بـ6 نقاط.

يورو 2020 منتخب إيطاليا
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