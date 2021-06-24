فولفسبورج يكشف موقف مرموش في الموسم المقبل

كشف مارسيل شافر المدير الرياضي لـ فولفسبورج الألماني مستقبل عمر مرموش مع الفريق الموسم المقبل.

عمر مرموش النادي : فولفسبورج فولفسبورج

فولفسبورج أنهى الموسم المنقضي في المركز الرابع ويشارك الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

شافر قال لصحيفة "كيكر" الألمانية: "عمر سيعود وأنا مقتنع بأنه سيبقى معنا".

وأضاف "كان بإمكانه مساعدة الذئاب في موقف أو آخر الموسم الماضي".

وقضى مرموش النصف الثاني من الموسم الماضي معارا لصفوف سانت باولي الألماني في الدرجة الثانية وسجل 7 أهداف وصنع 3 في 21 مباراة.

وسيتدرب مرموش عقب عودته تحت قيادة الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني الجديد للذئاب الألمانية.

وبحسب بعض التقارير فأن فولفسبورج رفض إعارة مرموش إلى صفوف جرويتر فورت الذي تأهل للدوري الألماني الموسم المقبل.

ويمتد عقد مرموش (22 عاما) مع النادي الألماني حتى صيف 2023.

ولم يتحدد بعد موقف مهاجم منتخب مصر الأولمبي من المشاركة في نهائيات أولمبياد طوكيو 2020 الشهر المقبل.

وغاب مرموش بسبب الإصابة عن معسكر منتخب مصر الأولمبي والذي شهد مواجهة جنوب إفريقيا وديا مرتين.