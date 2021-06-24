حفاظا على الملعب.. إيطاليا والنمسا لن يتدربا على ويمبلي

لن تتمكن إيطاليا والنمسا من التدريب على ملعب ويمبلي قبل المباراة التي ستجمع بينهما في دور الـ16 ليورو 2020، يوم السبت المقبل.

وأعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أنه تلقى خطابا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوضح فيه أن ملعب ويمبلي لن يستقبل أي حصص تدريبية قبل المباراة.

ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي للحفاظ على حالة الملعب الذي سيستضيف العديد من مباريات البطولة.

وستبحث إيطاليا عن ملعب للتدريب عليه بعد وصولها للعاصمة لندن، غدا الجمعة.

وقد يتدرب منتخب إيطاليا في ملعبه المعتاد، بالعاصمة روما، على أن يسافر للندن بعد تناول وجبة الغداء.

واحتلت إيطاليا صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بينما جمعت النمسا 6 نقاط لتحتل وصافة المجموعة الثالثة.

ولعب منتخب إنجلترا 3 مباريات على ملعب ويمبلي في دور المجموعات.

وستقام 5 مباريات إضافية على الملعب من اللقاءات المتبقية في البطولة، وهم: مباراة إيطاليا والنمسا، ومباراة إنجلترا و ألمانيا في دور الـ16، بجانب مباراتي نصف النهائي والنهائي.

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