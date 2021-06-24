أحمد نادر السيد لـ في الجول: سأحصل على فرصتي مع الزمالك.. وهدفي أن أكون بلا أخطاء

الخميس، 24 يونيو 2021 - 17:30

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد نادر السيد - منتخب مصر مواليد 2003

أكد أحمد نادر السيد حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر مواليد 2003 على رغبته في الفوز ببطولة كأس العرب للشباب.

وضمنت مصر التأهل للدور التالي لكأس العرب للشباب بعد فوزها على الجزائر بهدف دون مقابل في الجولة الثانية.

وقال أحمد نادر السيد لـFilGoal.com: "قدمنا أداء طيبا ضد منتخب الجزائر، هناك روح قوية من الجميع وليس مني فقط".

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وأضاف "سعيد بما قدمته ولدي أفضل من ذلك. سأصحح بعض الأمور خلال الفترة المقبلة لأن حارس منتخب مصر لا يجب أن يخطئ حتى لو نسبة الخطأ قليلة".

وتابع "هدفي هو الحصول على البطولة دون أن نخسر أي مباراة".

واستمر "معتاد على تحقيق الانتصارات مع الزمالك، لأن هدفنا في النادي هو الفوز فقط بالتالي فهذا أمر طبيعي بالنسبة لي".

وشدد "الفوز بالبطولة سيكون دافعا قويا لي مع الفريق الأول للزمالك في الفترة المقبلة وسيعطي لي المزيد من الثقة وسيجعل الجماهير تعرفني بشكل أكبر".

وتابع "أتدرب مع 3 حراس كبار في الزمالك ويقدمون لي المساعدة دائما".

وواصل "سأحصل على فرصتي مع الفريق الأول بالعمل الجاد، وهذا ما أضع تركيزي عليه في الفترة المقبلة".

وأتم "حصولي على الفرصة بتواجد حراس كبار مثل حراس الزمالك أمر ممتاز ويعكس قدراتي الفنية".

وكان أحمد نادر السيد قد وقع عقدا مع الفريق الأول للزمالك يمتد لـ3 مواسم بعد تصعيده من فريق الناشئين.

منتخب مصر فاز على النجر والجزائر في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.

أحمد نادر السيد حافظ على نظافة شباكه في المباراتين، وظهر بشكل رائع أمام الجزائر بعدة تصديات، ساعدت في فوز المنتخب بهدف مقابل لا شيء.

أحمد نادر السيد الزمالك منتخب مصر مواليد 2003
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