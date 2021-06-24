يويفا يعلن إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية

الخميس، 24 يونيو 2021 - 15:48

كتب : FilGoal

يويفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في جميع مسابقات الأندية حال سجل الفريقان نفس عدد الأهداف في مجموع المباراتين.

وكشف يويفا على الموافقة على توصية لجنا المسابقات بالاتحاد الأوروبي من قبل اللجنة التنفيذية بإلغاء ما يسمى بقاعدة الأهداف خارج الأرض من جميع مسابقات الأندية.

وقاعدة الأهداف خارج الأرض كانت لتحديد الفائز في مباراة ذهاب وإياب في حالة سجل فيها الفريقان نفس عدد الأهداف في مجموع المباراتين.

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ولكن بعد قرار إلغائها ففي حالة سجل الفريقان نفس عدد الأهداف أي انتهت مباراة الذهاب 1-0 والإياب 2-1 على سبيل المثال سيتم اللجوء لشوطين إضافيين وحال لم يسجل الفريقان أهداف يتم اللجوء لركلات الترجيح.

ونظرا لأن الأهداف خارج الأرض لم تعد تمنح أهمية إضافية لتحديد التعادل فسيتم إلغائها أيضا من المعايير المستخدمة لتحديد التصنيف عندما يتساوى فريقان أو أكثر في النقاط في مرحلة المجموعات.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا: "كانت قاعدة الأهداف خارج الأرض جزءا جوهريا من مسابقات الاتحاد الأوروبي منذ تقديمها في 1965".

وأوضح "تأثير القاعدة الآن يتعارض مع هدفها الأصلي إذ أنها في الواقع تثني الفرق المحلية خاصة في مباراة الذهاب عن الهجوم لأنهم يخشون تلقي هدف يمنح خصومهم ميزة حاسمة".

وشدد "هناك أيضا انتقادات للظلم خاصة في الوقت الإضافي لإجبار الفريق المضيف على التسجيل مرتين عندما يسجل الفريق الضيف".

واختتم تصريحاته "من العدل أن نقول إن ميزة الأرض في الوقت الحاضر لم تعد مهمة كما كانت في السابق".

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