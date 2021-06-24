تقرير: أندية عديدة تسعى لضم كاباك بعد الرحيل من ليفربول

تسعى العديد من الأندية لضم أوزان كاباك مدافع شالكه الذي لعب النصف الثاني من الموسم الماضي في صفوف ليفربول، حسب تقارير صحفية.

يورجن كلوب المدير الفني لليفربول قرر عدم استمرار كاباك مع الفريق في ظل الفرنسي إبراهيما كوناتي وتوالي عودة المصابين، قبل بداية الموسم الجديد.

وذكرت جريدة فاناتيك التركية أن اللاعب عاد إلى صفوف شالكه بعد قرار ليفربول، لكنه سيرحل هذا الصيف بسبب رغبة أندية عديدة في ضمه.

وأفاد التقرير أن أندية كريستال بالاس وليستر سيتي وباير ليفركوزن ونيس ورين تهتم بالتعاقد مع المدافع الشاب.

وشارك كاباك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2020 هذا الصيف لكنه ودع المسابقة من الدور الأول.

كاباك ظهر في 27 مباراة بالموسم الماضي، 14 مع شالكه، و13 مع ليفربول، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.