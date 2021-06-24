الحكومة الإسبانية توافق على حضور الجماهير بداية من الموسم المقبل

الخميس، 24 يونيو 2021 - 14:48

كتب : FilGoal

جماهير الدوري الإسباني

أعلن كارولينا دارياس وزيرة الصحة الإسبانية في مؤتمر صحفي الموافقة على حضور الجماهير إلى الملاعب بداية من الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم في أغسطس المقبل.

وقالت وزيرة الصحة الإسبانية في المؤتمر الصحفي: "سيتم رفع القيود المفروضة على السعة في مباريات كرة القدم وكرة السلة بداية من الموسم المقبل".

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وكانت الملاعب في القسمين الأول والثاني فارغة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا في مارس 2020.

وأقيمت عدد من المباريات في الجولتين الأخيرتين بعدد محدود من الجماهير مع قواعد صارمة.

ولم تعلن وزيرة الصحة الإسبانية في المؤتمر الصحفي عن السعة المقرر حضورها في الموسم المقبل.

وكان خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قد صرح في وقت سابق أن حضور الجماهير سيكون بسعة 70% من الملاعب حال وافقت الحكومة.

ولعب منتخب إسبانيا أمام أكثر من 12 ألف متفرج في مباريات يورو 2020 في إشبيلية.

الدوري الإسباني حضور الجماهير
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