أسوان: سنوافق على بيع اللاعبين حال استمرارنا في الدوري وسنرفض إذا هبطنا.. وموقف شبانة

الخميس، 24 يونيو 2021 - 14:05

كتب : FilGoal

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كشف مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادي أسوان على قرار النادي ببيع أي لاعب حال الاستمرار في الدوري ورفض التفريط في أي منهم حال الهبوط للدرجة الثانية.

ويلعب أسوان غدا الجمعة على ملعبه أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وقال عضو مجلس إدارة أسوان عبر قناة أون تايم سبورتس: "لاعبو أسوان لو كانوا رجالا ونجحوا في البقاء في الدوري سنوافق على بيع أي لاعب يأتي له عروض".

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وكشف مصطفى أمين "أما إذا لم يكن اللاعبون على قدر المسؤولية لن نفرط في أي لاعب وسيستمرون معنا في الدرجة الثانية للمساهمة في صعودنا مجددا".

وشدد "هدفنا الأساسي هو الاستمرار في مسابقة الدوري، والفترة المقبلة صعبة جدا".

وأوضح عضو مجلس إدارة أسوان "الزمالك لم يفاوضنا حتى الآن بشأن محمود شبانة، والأنباء في تلك القصة غير صحيحة".

وأشار مصطفى أمين "أمامنا 10 نقاط ليتأكد استمرارنا في الدوري ولدينا 5 مباريات من 9 على أرضنا بينهم منافسين مباشرين".

وتابع "لا توجد أي عروض رسمية حتى الآن لضم أي لاعب من أسوان من أي نادي".

وكشف مصطفى أمين "نراقب بعض اللاعبين في الدرجة الثانية للتدعيم الموسم المقبل".

واختتم تصريحاته "مجلس إدارة أسوان يثق في علاء عبد العال حتى عندما حدث تذبذب في النتائج".

ويحتل أسوان المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة من 25 مباراة وبفارق 5 نقاط فقط عن المراكز المؤدية للهبوط.

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