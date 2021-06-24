المحلة: الزمالك لم يفاتحنا لضم فتح الله.. هدفنا التدعيم وليس التفريط في اللاعبين

الخميس، 24 يونيو 2021 - 13:48

كتب : FilGoal

الزمالك - غزل المحلة - بنشرقي - محمد فتح الله

نفى علي العباسي رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم مفاوضات الزمالك لضم محمد فتح الله مدافع الفريق.

وشدد العباسي على أن الهدف هو تدعيم صفوف الفريق وليس التفريط في اللاعبين.

وقال العباسي عبر أون تايم سبورتس: "هدفنا جعل شركة غزل المحلة لكرة القدم لجذب وتنمية المواهب ونسير بخطى معينة مثل شراكة مع جانب أوروبي لأكاديمية".

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وأوضح "نسعى من خلال ذلك تأسيس ناشئين لدعم الفريق الأولى، وبالتأكيد نهدف تحقيق أرباح مستقبلية باحتراف اللاعبين لأندية أوروبية خارج مصر".

وكشف العباسي "الزمالك لم يفاتحنا نهائيا بشأن ضم محمد فتح الله، لا نفكر في التفريط في اللاعبين المؤثرين بل دعم الفريق".

وشدد "اتخذنا قرارا بدعم المراكز التي يحتاجها الفريق للعودة مرة أخرى للمنافسة مع الكبار مثل الماضي".

وتابع رئيس شركة كرة القدم "متعودون في غزل المحلة منذ فترة طويلة كلما تألق لاعب في الفريق تبدأ الشائعات ويتحرك الوكلاء".

وأضاف "حددنا المراكز التي نحتاج تدعيمها في الفريق، لكن لن نتحدث حاليا عن اللاعبين أو الأندية التي نرغب في التفاوض معها"

وكشف "خالد عيد مستمر في منصبه ودائما كمجلس إدارة نمنحهم الثقة وسيستمر الموسم المقبل".

واختتم تصريحاته "بالنسبة لقصة إمام عاشور الأمر خاص بشركة مصر للغزل والنسيخ وليس شركة غزل المحلة لكرة القدم، لأنه عندما تم بيعه كان النادي تابعا لتلك الشركة في ذلك التوقيت والمشكلة في سبيلها للحل".

ويحتل غزل المحلة المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من 26 مباراة وبفارق 12 نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط و9 نقاط فقط عن المربع الذهبي.

الزمالك المحلة محمد فتح الله
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