ليفاندوفسكي يوجه رسالة مؤثرة للشعب البولندي بعد توديع يورو 2020

وجه روبرت ليفاندوفسكي قائد منتخب بولندا رسالة مؤثرة للشعب البولندي عقب توديع منافسات بطولة يورو 2020.

وقال ليفاندوفسكي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "نشعر جميعا بخيبة أمل وندرك أنه كان من الممكن أن ينتهي مشوارنا في يورو 2020 بشكل مختلف تماما".

وأضاف "قاتلنا حتى النهاية. نشكركم على دعمكم، والإيمان بقدراتنا".

وتابع نجم بايرن ميونيخ "لدينا فريق قد يجلب لنا الكثير من البهجة في المستقبل القريب".

وأتم ليفاندوفسكي رسالته للشعب البولندي بقوله "شكرا لتواجدكم معنا".

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بسيناريو درامي مثير غير متوقع تأهل منتخب السويد إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2020 بعدما تصدر مجموعته متفوقا على إسبانيا بالفوز في الجولة الأخيرة على بولندا.

وفاز منتخب السويد في الـ+90 على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

وبعدما كان منتخب السويد متقدما في النتيجة واستعد للاحتفال بصدارة المجموعة سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل لمنتخب بولندا ليعيد السويد إلى المركز الثاني.

ولكن في الوقت بدل الضائع زادت الإثارة والمتعة عندما سجل فيكتور كلايسون هدف فوز المنتخب الأصفر في الدقيقة +94.