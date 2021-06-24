مدرب كرواتيا: مواجهة إسبانيا ستكون نارية

يتوقع زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا مباراة نارية ضد نظيره الإسباني في دور الـ16 من بطولة يورو 2020.

وستلعب إسبانيا ضد كرواتيا، صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، في دور الـ16، بمدينة كوبنهاجن الدنماركية، في تكرار للمباراة التي جمعت بين المنتخبين بدور المجموعات في يورو 2016.

وقال زلاتكو في تصريحات نشرها حساب الاتحاد الكرواتي على تويتر: "منتخب إسبانيا هو أحد أقوى الخصوم في الدور الثاني، ربما كانت مواجهة السويد ستصبح أسهل".

وأضاف "منتخب كرواتيا لديه من الجودة ما يمكنه التسبب في مشاكل للخصوم".

وأتم "ستكون مباراة صعبة ونارية".

مثل الثور حين يغضب، فعل الإسبان في مباراتهم الأخيرة بدور المجموعات ونطحوا محاربي سلوفاكيا بقوة ليستمروا في يورو 2020.

وفازت إسبانيا على سلوفاكيا بنتيجة 5-0 على ملعب لا كارتوخا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ليورو 2020.

انتصار الإسبان رفع رصيدهم للنقطة 5، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة بعد منتخب السويد الذي تصدر بـ7 نقاط، بينما ودعت سلوفاكيا البطولة رسميا.

وتناوب على تسجيل أهداف إسبانيا كل من مارتين دوبرافكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 30، وإيمرك لابورت بالدقيقة 48 من الشوط الأول، وباولو سارابيا بالدقيقة 56 وفيران توريس بالدقيقة 67 ويواري كوتشكا بالخطأ في مرماه أيضا بالدقيقة 72.

لتحرز إسبانيا 5 أهداف في مباراة ببطولة الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخها.









































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