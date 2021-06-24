كرة يد - باروندو يضم 20 لاعبا لمعسكر الأولمبياد

الخميس، 24 يونيو 2021 - 12:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد 2021

استقر روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني الإسباني لمنتخب مصر لرجال اليد على ضم 20 لاعبا لقائمة الفريق استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وتستضيف مدينة طوكيو دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبلين.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى إسبانيا السبت المقبل للدخول في معسكر خارجي يلعب خلاله الفريق مباراتين أمام كرواتيا وإسبانيا.

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وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا

الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح

صانع الألعاب: أحمد هشام السيد "دودو" – أحمد خيري – سيف الدرع

الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان

الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل

ومن المقرر أن يخوض المنتخب معسكرين آخرين في فرنسا وألمانيا يختار بعدهما المدير الفني القائمة النهائية التي ستشارك في الأولمبياد، والتي ستضم 14 لاعبا إضافة إلى لاعب احتياطي سيسافر مع البعثة، وسيبقى خمسة لاعبين في مصر جاهزين للسفر في حال حدود أي أمر طارئ.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من الأولمبياد والتي تضم منتخبات الدنمارك والسويد والبرتغال واليابان والبحرين.

كرة يد مصر
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