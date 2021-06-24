علي دائي: تحطيم رونالدو لرقمي القياسي شرف لي.. وكريستيانو يرد

توجه علي دائي أسطورة الكرة الإيرانية السابق بالتهنئة إلى كريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي بعد معادلة رقمه القياسي في تسجيل الأهداف الدولية.

أصبح كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 109 أهداف بعد تسجيل هدفين أمام فرنسا في بطولة يورو 2020، معادلا رقم علي دائي.

وقال علي دائي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: تهانينا لكريستيانو الذي أصبح الآن على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم القياسي لتسجيل الأهداف الدولية".

وأضاف "يشرفني أن هذا الإنجاز الرائع سيكون من نصيب رونالدو، بطل كرة القدم العظيم والإنسان الذي يلهم الجميع في كل أنحاء العالم".

من جهته، أعاد رونالدو نشر ما قاله علي دائي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام وعلق قائلا: "البطل الحقيقي سيظل بطلا للأبد".

وأضاف "شعرت بفخر كبير حين قرأت هذه الكلمات الرقيقة من أسطورة مثلك.. شكرا علي دائي".

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لا جديد ولا تعجب مما يفعل. كريستيانو رونالدو مازال يطارد التاريخ، والتاريخ الآن هو من يعانق أسطورة كرة القدم البرتغالية. رونالدو أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات.

كريستيانو رونالدو سجل هدفا البرتغال أمام فرنسا في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، هدفان من ركلتي جزاء، جعلاه يعادل رقم علي دائي أسطورة إيران، وصاحب الـ109 أهداف أيضا.

الهدفان رفعا رصيد رونالدو أيضا إلى 13 هدفا كهداف تاريخي لليورو، بجانب أنهما الهدفين الرابع والخامس له في هذه النسخة كهداف للبطولة حتى الآن.

رونالدو الآن هو الهداف التاريخي للبرتغال. الهداف التاريخي لليورو، والهداف التاريخي للبطولات الأوروبية، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

هو الوحيد الذي تخطى حاجز المائة هدف مع 3 فرق مختلفة من فرق دوريات الخمس الكبرى. مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.

رونالدو بطل يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2018/2019 بلغ عامه الـ36 ومازال سيحطم الأرقام.

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