تقرير: ميلان مهتم بضم رودريجيز لتعويض تشالهان أوجلو

يتطلع ميلان إلى ضم جيمس رودريجيز لاعب إيفرتون لتعويض رحيل هاكان تشالهان أوجلو.

خاميس رودريجيز النادي : إيفرتون ميلان

وكان اللاعب التركي هاكان قد انضم بشكل رسمي إلى نادي إنتر في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع ميلان.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أن ميلان يضع رودريجيز ضمن أبرز البدائل لتعويض رحيل اللاعب التركي.

وأشار التقرير إلى اقتراح خورخي مينديز وكيل اللاعبين لميلان بتعويض تشالهان أوجلو برودريجيز لاعب وسط ريال مدريد السابق.

وأوضح التقرير أن رودريجيز يبحث عن بدائل مختلفة بعد رحيل كارلو أنشيلوتي عن إيفرتون إلى ريال مدريد.

وكان أنشيلوتي قد درب رودريجيز من قبل في ريال مدريد وبايرن ميونيخ قبل أن يتعاقد معه في إيفرتون الصيف الماضي.

ويعمل ميلان حاليا على تأمين ضم أوليفيه جيرو مهاجم تشيلسي في انتقال مجاني هذا الصيف وتعتمد صفقة انتقال رودريجيز على تلك الصفقة.

وانتقل رودريجيز إلى إيفرتون من ريال مدريد في انتقال مجاني صيف 2020 وساهم بتسجيل 6 أهداف وصناعة 5 آخرين في 23 مباراة خاضهم بالدوري الإنجليزي.

يرتبط جيمس رودريجيز بتعاقد مع إيفرتون حتى صيف 2022 ولدى إيفرتون خيار التمديد لموسم آخر.