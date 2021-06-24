إنريكي: لا مجال للانتقادات الآن

يرى لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا أن أداء فريقه الرائع في الفوز على سلوفاكيا 5-0 رد على كل المشككين في أداء الفريق ببطولة يورو 2020.

وفازت إسبانيا على سلوفاكيا بنتيجة 5-0 على ملعب لا كارتوخا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ليورو 2020.

وقال إنريكي للصحفيين: "جماهير إسبانيا غضبت بسبب نتائج أول مبارتين، لكن لا أعتقد أن هناك أي مجال للانتقادات بعد هذا الفوز الكبير".

وأضاف "سندخل مباراة دور الـ16 بالكثير من الثقة بعد هذا الفوز، نتطلع لمباراة يوم الإثنين المقبل بحماس كبير".

وأكمل "أفكر في البطولة خطوة بخطوة، وأومن بقدرتنا على تحقيق نتائج مقنعة في المباريات المقبلة".

وواصل "سنحتفل الآن، وبعدها نفكر إذا كان بإمكاننا الذهاب بعيدا في البطولة أم لا".

مثل الثور حين يغضب، فعل الإسبان في مباراتهم الأخيرة بدور المجموعات ونطحوا محاربي سلوفاكيا بقوة ليستمروا في يورو 2020.

انتصار الإسبان رفع رصيدهم للنقطة 5، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة بعد منتخب السويد الذي تصدر بـ7 نقاط، بينما ودعت سلوفاكيا البطولة رسميا.

وستلعب إسبانيا ضد كرواتيا، صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، في دور الـ16، بمدينة كوبنهاجن الدنماركية، في تكرار للمباراة التي جمعت بين المنتخبين بدور المجموعات في يورو 2016.

وتناوب على تسجيل أهداف إسبانيا كل من مارتين دوبرافكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 30، وإيمرك لابورت بالدقيقة 48 من الشوط الأول، وباولو سارابيا بالدقيقة 56 وفيران توريس بالدقيقة 67 ويواري كوتشكا بالخطأ في مرماه أيضا بالدقيقة 72.

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لتحرز إسبانيا 5 أهداف في مباراة ببطولة الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخها.