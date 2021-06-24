أحمد عبد الرؤوف يقترح عبر في الجول بشأن منتخب الشباب

يقترح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك مواليد عام 2003 على إقامة دوري الموسم المقبل على استادات رسمية.

وكان فريق الزمالك مواليد 2003 قد حصل على لقب بطولة الجمهورية هذا الموسم.

وقال عبد الرؤوف عبر FilGoal.com: "أطالب محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري".

وأوضح "أتمنى أن نبدأ الموسم المقبل من بطولة الجمهورية على استادات رسمية وليس ملاعب ترتان أو ملاعب صغيرة مثل الموسم الماضي".

وتابع "يجب إقامة المباريات على استاد القاهرة أو السكة الحديد أو ملاعب الجيش أو استادات رسمية مثل مباريات الفرق الكبرى".

وعن سبب ذلك قال رؤوف: "منتخب الشباب يستعد لبطولة إفريقيا التي ستقام على أرض مصر، من الضروري أن يتم تجهيز هؤلاء اللاعبين بأفضل شكل ممكن".

وشدد "في هذا الموسم لم ينجح محمود جابر في تجهيز لاعبيه بشكل وافي والتعود على الاستادات الكبيرة".

واختتم تصريحاته "هذا الجيل هو مستقبل مصر في البطولات القادمة ولا بد من تجهيزه بأفضل شكل ممكن".

ويلعب منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العرب المقامة في مصر.