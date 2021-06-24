أحمد عبد الرؤوف يقترح عبر في الجول بشأن منتخب الشباب

الخميس، 24 يونيو 2021 - 11:11

كتب : إبراهيم رمضان

يوسف محمد يحتفل بهدف منتخب مصر للشباب الثاني في النيجر

يقترح أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك مواليد عام 2003 على إقامة دوري الموسم المقبل على استادات رسمية.

وكان فريق الزمالك مواليد 2003 قد حصل على لقب بطولة الجمهورية هذا الموسم.

وقال عبد الرؤوف عبر FilGoal.com: "أطالب محمود جابر المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 التقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري".

أخبار متعلقة
كأس العرب – لبنان تتفوق على جيبوتي وتُكمل مجموعة مصر فخر الدين بن يوسف: أتمنى الاستمرار في الإسماعيلي إذا استكملت مشواري في مصر تشكيل مصر للمقاصة – باسم مرسي يقود الهجوم ضد الزمالك.. ودكة قوية كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر

وأوضح "أتمنى أن نبدأ الموسم المقبل من بطولة الجمهورية على استادات رسمية وليس ملاعب ترتان أو ملاعب صغيرة مثل الموسم الماضي".

وتابع "يجب إقامة المباريات على استاد القاهرة أو السكة الحديد أو ملاعب الجيش أو استادات رسمية مثل مباريات الفرق الكبرى".

وعن سبب ذلك قال رؤوف: "منتخب الشباب يستعد لبطولة إفريقيا التي ستقام على أرض مصر، من الضروري أن يتم تجهيز هؤلاء اللاعبين بأفضل شكل ممكن".

وشدد "في هذا الموسم لم ينجح محمود جابر في تجهيز لاعبيه بشكل وافي والتعود على الاستادات الكبيرة".

واختتم تصريحاته "هذا الجيل هو مستقبل مصر في البطولات القادمة ولا بد من تجهيزه بأفضل شكل ممكن".

ويلعب منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العرب المقامة في مصر.

منتخب مصر للشباب الزمالك أحمد عبد الرؤوف
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوندو حكما لمواجهة بيراميدز أمام الرجاء بدلا من سيكازوي 4 دقيقة | الكونفدرالية
بوجبا: كنت أتوقع ربط قصة شعري بمستقبلي.. تركيزي في اليورو فقط 18 دقيقة | يورو 2020
علي دائي: تحطيم رونالدو لرقمي القياسي شرف لي.. وكريستيانو يرد 26 دقيقة | يورو 2020
تقرير: ميلان مهتم بضم رودريجيز لتعويض تشالهان أوجلو 51 دقيقة | الدوري الإيطالي
إنريكي: لا مجال للانتقادات الآن ساعة | يورو 2020
أحمد عبد الرؤوف يقترح عبر في الجول بشأن منتخب الشباب ساعة | مصر
وكيلهم يكشف موقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي وطارق حامد من العروض ساعة | الدوري المصري
ريمونتادا جدلية 8 ساعة | أمريكا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك