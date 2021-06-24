وكيلهم يكشف موقف ناصر ماهر ومصطفى فتحي وطارق حامد من العروض

الخميس، 24 يونيو 2021 - 10:51

كتب : FilGoal

طارق حامد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك الثاني في سموحة

وكيل اللاعبين طارق حامد مصطفى فتحي ناصر ماهر
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