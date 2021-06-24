ريمونتادا جدلية

كولومبيا تقدم على البرازيل بهدف رائع، لكن راقصو السامبا حققوا الفوز بطريقة جدلية.

فازت البرازيل على كولومبيا بهدفين مقابل هدف على ملعب (نيلتون سانتوش)، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كوبا أمريكا.

سجل لويز دياز هدف كولومبيا، فيما سجل روبيرتو فيرمينو، وكاسيميرو لـ البرازيل.

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني.

التشكيل

البرازيل بدأت المباراة بـ ويفرتون في حراسة المرمى على حساب إيدرسون مورايش، فيما قاد جابريال جيسوس الهجوم.

في المقابل قاد خوان كوادرادو تشكيل كولومبيا.

وصف المباراة

المباراة بأثرها كانت قليلة الفرص، لكن الهدف الأول كان أجمل ما في البطولة.

كولومبيا تقدمت في الدقيقة العاشرة. عرضية رائعة من خوان كوادرادو، قابلها لويز دياز بخلفية مزدوجة رائعة في المرمى.

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#CopaAmérica 🏆



¡QUÉ GOLAZO! Luis Díaz abrió el marcador con una hermosa pirueta para Colombia



GOOOLAÇO DA COLÔMBIA! Luis Díaz abre o placar para @FCFSeleccionCol



🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/PgTJBD4Yk7 — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

كوادرادو صنع الهدف الـ22 هذا الموسم أمام البرازيل. 19 مع يوفنتوس و3 مع المنتخب. موسم رائع للكولومبي.

الهدف هو الأول أيضا في شباك البرازيل خلال عام 2021 بعد 6 مباريات متتالية بشباك نظيفة.

ردت فعل البرازيل كانت ضعيفة. وفي الدقيقة الـ37 عرضية، مهدنا نيمار بالرأس إلى ريتشارليسون، لكنه أخطأ في توجيهها بكتفه فوق المرمى.

البرازيل حاولت مجددا في الدقيقة الـ41 عن طريق ريتشارليسون الذي سدد في الدفاع، لتتحول إلى ركنية، وينتهي الشوط الأول بتقدم كولومبيا بهدف.

شوط هو الأول الذي ينتهي بتأخر البرازيل منذ عام 2019 أمام الأرجنتين.

الشوط الثاني

البرازيل بدأت الشوط الثاني بتبديلين. شارك روبيرتو فيرمينو، ورينون لودي بدلا من إيفيرتون ريبيرو، وأليكس ساندرو.

أليكس ساندرو سدد في الدقيقة الـ63 ووصلت الكرة إلى دانيلو داخل منطقة الجزاء، والذي استلم وسدد بجانب القائم.

هنا تدخل رينالدو رويدا ودفع بـ ميجيل بورخا، وجوستافو كويلار بدلا من دوفان زاباتا، ورافاييل بوريه.

وكانت أخطر فرص البرازيل في الدقيقة الـ66 بعدما راوغ نيمار الحارس وسدد، لكن في القائم الأيسر.

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تيتي تدخل مجددا في الدقيقة الـ68 بدخول لوكاس باكيتا بدلا من فريد لمزيد من الهجوم.

تيتي تدخل مجددا في الدقيقة الـ77 بدخول إيفرتون وجابريال باربوسا بدلا من جابريال جيسوس، وريتشارليسون.

فوز جدلي

وأخيرا جاد التعادل للبرازيل في الدقيقة الـ78، لكن من هدف جدلي. نيمار سدد الكرة واصطدمت بحكم المباراة نيستور فابيان بيتانا، لكنه لم يوقف اللعب كما يقول القانون الجديد لكرة القدم. الكرة بعد ذلك ذهبت إلى رينون لودي الذي أرسل عرضية، قابلها فيرمينو برأسية في المرمى مسجلا التعادل.

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#CopaAmérica 🏆



Chegou no empate! Roberto Firmino ganha de cabeça e marca 1-1 para @cbf_futebol



¡Llegó el empate! Roberto Firmino ganó de cabeza y marcó el 1-1 de Brasil



🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/vIlCfuQiTH — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

لاعبو كولومبيا اعترضوا لدقائق طويلة على الهدف، والحكمانتظر لمراجعة تقنية الفيديو، ثم قرر احتساب الهدف في النهاية.

حكم المباراة احتسب 10 دقائق وقت ضائع. وفي الدقيقة الـ91 شارك أوسكار موريو بدلا من لويس دياز صاحب الهدف.

وفي الدقيقة الـ100 سجلت البرازيل الهدف القاتل. ركنية من لودي، قابلها كاسيميرو برأسية في المرمى مسجلا الثاني للبرازيل.

#CopaAmérica 🏆 Cabeçada da virada! Casemiro recebeu de Neymar e marcou 2-1 para @cbf_futebol ¡Cabezazo de victoria! Casemiro conectó el centro de Neymar y anotó el 2-1 final de Brasil 🇧🇷 Brasil 🆚 Colômbia 🇨🇴#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/f1Pd9MUryq — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

الفوز رفع رصيد البرازيل إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 4 نقاط في المركز الثاني.