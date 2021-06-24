انتهت كوبا أمريكا – البرازيل (2)-(1) كولومبيا.. فوز قاتل

الخميس، 24 يونيو 2021 - 01:31

كتب : FilGoal

لويز دياز يسجل ويحتفل بهدف كولومبيا في البرازيل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة البرازيل وكولومبيا، ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من كوبا أمريكا.

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نهاية المباراة بفوز البرازيل

ق. 91 جوووول قاااتل للبرازيل. كاسيميرو برأسية يسجل الثاني.

ق. 78 جوووول التعااادل للبرازيل. عرضية من باكيتا، يقابلها فيرمينو برأسية في المرمى.

ق. 77 إيفرتون وجابريال باربوسا يشاركان بدلا من ريتشارليسون وجابريال جيسوس.

ق. 65 أووووه نيمار يراوغ الحارس ويسدد في القائم الأيسر.

ق. 63 تصويبة من ساندرو وصلت إلى دانيلو داخل منطقة الجزاء، والذي استلم ثم سدد بجانب القائم.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 41 محاولة من ريتشارليسون وتصويبة في الدفاع تتحول إلى ركنية.

ق 37 عرضية يمهدها نيمار بالرأس إلى ريتشارليسون الذي يخطئ توجيها نحو المرمى بكتفه.

ق. 10 جووول أوووول لكولومبيا. عرضية من كوادرادو ومقصية رائعة من لويس دياز في المرمى.

بداية المباراة

كوبا أمريكا البرازيل كولومبيا
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