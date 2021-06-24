تشكيل كوبا أمريكا – ويفرتون يحرس مرمى البرازيل.. وزاباتا يقود كولومبيا

الخميس، 24 يونيو 2021 - 01:22

كتب : FilGoal

نيمار يحتفل بهدف البرازيل الثاني في فنزويلا

نيمار يقود هجوم البرازيل بجانب جابريال جيسوس، وريتشارليسون، فيما يقود دوفان زاباتا تشكيل كولومبيا.

أعلن تيتي، ورافاييل رويدا تشكيلا البرازيل وكولومبيا لمباراتهما بعد قليل.

تشكيل البرازيل شهد تواجد ويفرتون في حراسة المرمى بدلا من إيدرسون مورايش، فيما يقود جابريال جيسوس الهجوم.

أخبار متعلقة
اختبر معلوماتك - ماذا تعرف عن منتخب البرازيل؟ تشكيل كوبا أمريكا – نيمار وجيسوس وباربوسا يقودون البرازيل ضد بيرو البرازيل تُحلق طوكيو 2020 – ألفيش على رأس قائمة البرازيل.. وغياب نيمار

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حارس: ويفيرتون.

الدفاع: أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانيلو.

الوسط: إيفيرتون ريبيرو – كاسيميرو – فريد.

الهجوم: ريتشارليسون – جابريال جيسوس – نيمار دا سيلفا.

وتبدأ كولومبيا بـ دوفان زاباتا بجانب رافييل بوريه في الهجوم.

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي:

حارس: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: ويليام تيسيو – ييري مينا – دافينسون سانشيز – دانيال مونوز.

الوسط: لويس دياز – ماتيوس أوريبي – فيلمار باريوس – خوان كوادرادو.

الهجوم: دوفان زاباتا – رافاييل بوريه.

كوبا أمريكا البرازيل كولومبيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
ريمونتادا جدلية 5 ساعة | أمريكا
انتهت كوبا أمريكا – البرازيل (2)-(1) كولومبيا.. فوز قاتل 8 ساعة | أمريكا
تشكيل كوبا أمريكا – ويفرتون يحرس مرمى البرازيل.. وزاباتا يقود كولومبيا 8 ساعة | أمريكا
ريمونتادا بيروفية 8 ساعة | أمريكا
اسكواش - فوز نور الشربيني ومفاجأة مصطفى عسل في ثاني أيام السلسلة الختامية 9 ساعة | رياضات أخرى
مجاهد: اتحاد جدة وافق على مشاركة حجازي بالأولمبياد.. وسنطلب تقديم نهائي إفريقيا حال تأهل الأهلي 9 ساعة | مصر
سموحة: لا نعرف ماذا سنفعل إذا عاد عبد القادر ومصطفى فتحي لـ الأهلي والزمالك 9 ساعة | الدوري المصري
بنزيمة: سجلت هدفين ورفعت رأسي.. أنا لا أستسلم 10 ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك