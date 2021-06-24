تشكيل كوبا أمريكا – ويفرتون يحرس مرمى البرازيل.. وزاباتا يقود كولومبيا

نيمار يقود هجوم البرازيل بجانب جابريال جيسوس، وريتشارليسون، فيما يقود دوفان زاباتا تشكيل كولومبيا.

أعلن تيتي، ورافاييل رويدا تشكيلا البرازيل وكولومبيا لمباراتهما بعد قليل.

تشكيل البرازيل شهد تواجد ويفرتون في حراسة المرمى بدلا من إيدرسون مورايش، فيما يقود جابريال جيسوس الهجوم.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حارس: ويفيرتون.

الدفاع: أليكس ساندرو – تياجو سيلفا – ماركينيوس – دانيلو.

الوسط: إيفيرتون ريبيرو – كاسيميرو – فريد.

الهجوم: ريتشارليسون – جابريال جيسوس – نيمار دا سيلفا.

وتبدأ كولومبيا بـ دوفان زاباتا بجانب رافييل بوريه في الهجوم.

وجاء تشكيل كولومبيا كالتالي:

حارس: ديفيد أوسبينا.

الدفاع: ويليام تيسيو – ييري مينا – دافينسون سانشيز – دانيال مونوز.

الوسط: لويس دياز – ماتيوس أوريبي – فيلمار باريوس – خوان كوادرادو.

الهجوم: دوفان زاباتا – رافاييل بوريه.