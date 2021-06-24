اسكواش - فوز نور الشربيني ومفاجأة مصطفى عسل في ثاني أيام السلسلة الختامية

نجحت نور الشربيني في تحقيق فوزها الأولى في بطولة السلسلة الختامية لأفضل 8 لاعبين على مستوى العالم، كما فجر مصطفى عسل المفاجأة بالفوز على مروان الشوربجي.

وتقام منافسات السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال ومثلهم في السيدات في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر برعاية نادي وادي دجلة حتى 27 من شهر يونيو الجاري.

ويتم تقسيم الثماني لاعبين على مجموعتين بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يحصد نقاط المباراة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لربع النهائي.

وعلى مستوى السيدات عوضت نور الشربيني خسارتها بالفوز على سلمى هاني بشوطين دون مقابل.

وفي نفس المجموعة ضمنت نوران جوهر تأهلها بالفوزعلى الفرنسية كاميل سيرم بشوطين دون مقابل.

رفعت نوران جوهر رصيدها إلى 7 نقاط بينما نور الشربيني في المركز الثاني بـ 5 نقاط يليها الفرنسية كاميل سيرم بـ 3 نقاط وتتذيل سلمى هاني الترتيب بنقطة واحدة.

أما في المجموعة الثانية فنجحت جويل كينج في الفوز على أماندا صبحي بشوطين دون مقابل، لتتصدر النيوزلاندية جويل كينج برصيد 4 نقاط بالتساوي مع هانيا الحمامي في المجموعة التي لعب كل منهن مباراة واحدة.

وعلى مستوى الرجال نجح محمد الشوربجي في تحقيق فوزه الثاني بعد الفوز أمام علي فرج بشوطين مقابل شوط واحد.

بينما خسر شقيقه الأصغر مروان أمام مصطفى عسل بشوطين دون مقابل في مفاجأة تشعل المجموعة.

ورفع محمد الشوربجي رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بينما مصطفى عسل في المركز الثاني بـ 5 نقاط ومروان ثالثا بـ 3 نقاط بينما يتذيل علي فرج الترتيب بنقطتين ولكل منهم حظوظ في التأهل للدور الثاني.