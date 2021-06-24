سموحة: لا نعرف ماذا سنفعل إذا عاد عبد القادر ومصطفى فتحي لـ الأهلي والزمالك

لا يعرف أحمد سامي المدير الفني لسموحة ماذا سيفعل ناديه في حال عودته نجوم فريقه المعارين إلى أنديتهم الموسم المقبل.

وقال أحمد سامي عبر قناة أون تايم سبورتس: "لو عاد أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم ومصطفى فتحي إلى الأهلي والزمالك في الموسم المقبل لا أعرف ماذا سنفعل".

وأضاف "سموحة سيكون رد فعل في هذه الحالة وسوف ننتظر ماذا سيحدث لنقرر كيف سنتصرف بعد التنسيق بين الجهاز الفني والإدارة".

وواصل "ناصر ماهر لاعب مميز وإذا كان استمر مع سموحة في الموسم الحالي لكان انضم لمنتخب مصر".

وأتم "أتمنى ضمه في الموسم المقبل إذا كان الأهلي سيخرجه للإعارة مرة أخرى".

ويلعب الثنائي أحمد حمدي عبد القادر ومحمد عبد المنعم مع سموحة على سبيل الإعارة من الأهلي.

كذلك يلعب مصطفى فتحي مع الفريق الأزرق معارا من الزمالك.

ويقدم مصطفى فتحي وأحمد عبد القادر مستوى مميز مع سموحة وسجل الثنائي العديد من الأهداف في الفترة الماضية.

وسجل مصطفى فتحي مع سموحة 10 أهداف هذا الموسم، بينما سجل أحمد حمدي عبد القادر 7 أهداف.