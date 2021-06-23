بنزيمة: سجلت هدفين ورفعت رأسي.. أنا لا أستسلم

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 23:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

عبر كريم بنزيمة نجم منتخب فرنسا عن سعادته بعد تسجيله لهدفين ضد البرتغال مؤكدا على أنه لا يستسلم أبدا.

وتعادلت فرنسا ضد البرتغال بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة السادسة في دور المجموعات ليورو 2020.

وقال بنزيمة لشبكة "bein sports" عقب اللقاء: "كانت مباراة جميلة ورائعة ضد منتخب عريق على الصعيد الأوروبي".

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وأضاف "كان هناك كثافة عددية للمنتخبين، وحاولنا فرض أسلوب لعبنا لكن تلقينا هدفين".

وعن تسجيله هدفين، قال: "كان هناك الكثير من الضغط الموضوع علي".

وشدد "لكني لا أستسلم أبدا، رفعت رأسي وسجلت هدفين".

وتابع "تسجيل الأهداف أسعدني للغاية".

وعن احتساب الهدف الثاني بعد العودة لحكم الفيديو المساعد، وضح "لم أشك في صحة الهدف".

وحول تحية الجماهير الفرنسية بعد المباراة، أتم "لابد كلاعب أن تذهب لأبعد الحدود وما حدث أثلج صدري".

وفاز بنزيمة بجائزة رجل المباراة.

وتلعب فرنسا ضد سويسرا في ربع نهائي يورو 2020.

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