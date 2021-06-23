عبد الرحمن مجدي ينتظم في تدريبات الإسماعيلي

انتظم عبد الرحمن مجدي جناح الإسماعيلي في مران الفريق الجماعي بعد اكتمال جاهزيته.

وغاب عبد الرحمن مجدي لفترة طويلة عن التدريبات بسبب الإصابة.

وبات مجدي لائقا للمشاركة في صفوف الفريق حسب رؤية الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة فريق سموحة مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة 27 من مسابقة الدوري.

وواصل الإسماعيلي تدريباته ضمن برنامج الإعداد وشهد المران محاضرة تحفيزية للاعبين.

وأجرى الجهاز الفني تقسيم للاعبين لمجموعتين في ختام المران وتم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء.

بينما قام الثنائي حسين السيد ومحمد مصيلحي تدريبات تأهيلية تمهيدا للمشاركة في المران الجماعي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة من 25 مباراة.