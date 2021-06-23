وداعا ميونيخ.. أهلا ويمبلي

الآن سيترك منتخب ألمانيا مدينة ميونيخ وملعب أليانز أرينا، ويسافر إلى لندن من أجل مواجهة منتخب إنجلترا في ملعب ويمبلي.

6 دقائق فقط كانت متبقية ليستمر منتخب ألمانيا في مدينة ميونيخ ولا يضطر للسفر إلى لندن، وذلك عندما كان منتخب المجر يتقدم عليه بهدفين لهدف وهذا يعني خروج الماكينات الألمانية من يورو 2020.

لكن هدف ليون جروتسيكا نجم بايرن ميونيخ منح ألمانيا التعادل مع المجر بهدفين لكل فريق، في الجولة الأخيرة للمجموعة السادسة من بطولة يورو 2020، وكان هذا التعادل سببا في تأهل ألمانيا لدور الـ16.

واحتل منتخب ألمانيا بهذا التعادل المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن فرنسا المتصدر.

وبالتساوي مع البرتغال صاحب المركز الثالث وبفارق الأهداف فقط عنه. بعدما تعادل منتخب البرتغال مع فرنسا بهدفين لكل فريق أيضا.

وودع منتخب المجر البطولة بعدما حصد نقطتين بالتعادل مع ألمانيا وفرنسا.

لينتقل منتخب ألمانيا إلى ويمبلي لمواجهة إنجلترا في دور الـ16، بعدما لعب كل مبارياته في دور المجموعات بملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

وصف المباراة

تقدم منتخب المجر في الدقيقة 11 بضربة رأسية رائعة من المهاجم سالاي ذهبت على يسار مانويل نوير.

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⚽️🥅 المجر تفاجئ ألمانيا في الدقيقة الـ11 برأسية رائعة وتفتتح التسجيل#يورو2020 | #المانيا_المجر pic.twitter.com/DxWGt54Nwp — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2021

وبعد الهدف سيطر منتخب ألمانيا على اللعب في محاولة لإحراز التعادل لكن فشل في ذلك حتى انتهى الشوط الأول بتقدم المجر.

في الشوط الثاني استمرت سيطرة ألمانيا والمحاولات على مرمى المجر لإحراز التعادل.

إلى أن جاء الهدف في الدقيقة 66 برأسية من كاي هافرتز بعد ركلة حرة نفذها جوشوا كيميتش على رأس أنطونيو روديجير الذي لعب الكرة مستغلا خروج الحارس.

لتصل إلى نجم تشيلسي ويضعها في الشباك الخالية مسجلا التعادل لألمانيا.

لكن فرحة ألمانيا وجمهوره لم تستمر سوى دقيقة واحدة فقط.

ولعب منتخب المجر ركلة استئناف اللعب وذهب مباشرة إلى مرمى ألمانيا في هجمة سريعة لتصل الكرة إلى أندري شفير الذي وضعها بضربة رأسية في شباك نوير في الدقيقة 68.

هدف قاتل

ليأتي هدف التأهل بقدم البديل ليون جروتسيكا الذي وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لتسكن الكرة شباك المجر في الدقيقة 84.

ومرت الدقائق القليلة المتبقية دون تغيير في النتيجة، لتنتهي المباراة بالتعادل ويتأهل منتخب ألمانيا ويفشل منتخب المجر في تخطي دور المجموعات في ثاني مشاركاته ببطولة اليورو بعدما لعب في النسخة الماضية من البطولة.