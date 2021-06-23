الأسرع والأعنف وركلات الجزاء.. تعرف على أبرز أرقام دور المجموعات ليورو 2020

انتهى دور المجموعات لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" وبنهايته كُتبت العديد من الأرقام.

FilGoal.com يستعرض أبرز الأرقام التي نتجت عن الدور الأول ليورو 2020.

الأهداف

تصدر كريستيانو رونالدو نجم البرتغال قائمة هدافي البطولة بعدما سجل 5 أهداف خلال 3 مباريات.

أهداف رونالدو جاءت ضد المجر "هدفين"، ألمانيا وفرنسا "هدفين".

أما على مستوى صناعة الأهداف، فيعد الثنائي ستيفن زوبير لاعب سويسرا وبيير إيميل هويبرج لاعب الدنمارك أكثر من قدم أهداف لزملائه بواقع 3 أهداف.

الشباك النظيفة

حارسان فقط نجحا في الحفاظ على شباكهما نظيفة خلال الدور الأول من البطولة، وهما الإنجليزي جوردان بيكفورد والإيطالي جيانلويجي دونارما.

الأفضل

فازا البلجيكي روميلو لوكاكو والهولندي دينزل دومفريس بجائزة رجل المباراة في مرتين خلال دور المجموعات.

البطاقات

يعد منتخب مقدوميا الشمالية هو أكثر من حصل على بطاقات صفراء في دور المجموعات بـ8 بطاقات.

يليه تركيا بـ7 بطاقات صفراء وبولندا بـ6 بطاقات.

أما بالنسبة للمباريات، فلقاء إسبانيا وبولندا كان أكثر من أُشهر خلاله بطاقات، بواقع 6 بطاقات صفراء أشهرهم الحكم الإيطالي دانيالي أورساتو.

وبالنسبة للاعبين، فيعد البولندي جريجوري كريتشوفياك هو أكثر من حصل على بطاقات صفراء بواقع بطاقتين ضد إسبانيا ما عرضه للطرد.

فيما كان الويلزي ناثان أمبادو هو اللاعب الوحيد الذي تعرض للطرد مباشرة، بعدما تلقى بطاقة حمراء ضد إيطاليا.

أرقام قياسية

الأصغر

شهدت البطولة تحطيم الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في تاريخ البطولة، مرتين.

الأولى كانت حين شارك جود بيلينجهام مع منتخب إنجلترا ضد كرواتيا، ليكسر رقم يترو فيلميز لاعب هولندا.

حيث لعب بيلينجهام ضد كرواتيا وهو يبلغ 17 عاما و349 يوما.

لكن البولندي كاتسبر كوزوفسكي كسر رقم بلينجهام بعدما شارك ضد إسبانيا.

مشاركة كوزوفسكي ضد إسبانيا جاءت وهو بعمر 17 عاما و244 يوما ليكون أصغر من شارك في بطولة أمم أوروبا عبر التاريخ.

الأسرع

يعد الروسي ديمتري كيريتشينكو في مرمى اليونان بعد 65 ثانية هو الأسرع في تاريخ بطولة الأمم الأوروبية.

لكن يورو 2020 شهدت كسر الرقم القياسي لثاني أسرع هدف مرتين أيضا.

المرة الأولى كانت بقدم الدنماركي يوسف بولسن في مرمى بلجيكا بعد 99 ثانية، ليكسر رقم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي سجله في مرمى البرتغال بعد 100 ثانية في ربع نهائي يورو 2016.

إلا أن السويدي إيميل فورسبيرج كسر رقم بولسن، وسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ البطولة ضد بولندا.

وسجل فورسبيرج بعد 81 ثانية فقط ضد بولندا لينفرد بالرقم.

كذلك أصبح هدف فورسبيرج هو أسرع هدف في يورو 2020.

ركلات مُهدرة

أُهدرت 6 ركلات جزاء من أصل 13 ركلة اُحتسبت في دور المجموعات.

لتكون يورو 2020 هي أكثر بطولة شهدت ركلات جزاء مُهدرة عبر تاريخ بطولات أوروبا.