لا قاتل ولا مقتول

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 23:10

كتب : رامي جمال

فرنسا - البرتغال

لم يستطع أحد فك الاشتباك والصراع بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة انتهى بالتعادل بينهما وتأهلهما سويا لدور الـ16 من يورو 2020.

وتعادل منتخب البرتغال مع منافسه فرنسا اليوم الأربعاء إيجابيا بهدف لمثله في ملعب بوشكاش آرينا في المجر ضمن منافسات المجموعة السادسة.

افتتح كريستيانو رونالدو أهداف المباراة في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وأدرك كريم بنزيمة التعادل لفرنسا من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل من الضائع من الشوط الأول.

وأضاف بنزيمة الهدف الثاني في الدقيقة 48 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

قبل أن يعود رونالدو ويدرك التعادل للبرتغال من ركلة جزاء جديدة في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب فرنسا لخمس نقاط تصدر بهم المجموعة السادسة.

يليه منتخب ألمانيا بأربع نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن البرتغال بعد التساوي في عدد النقاط.

وودع منتخب المجر البطولة بعدما احتل المركز الرابع بنقطتين.

وبذلك يلتقي منتخب فرنسا مع سويسرا في دور الـ16، وألمانيا مع إنجلترا، والبرتغال مع بلجيكا.

واعتمد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا على الثلاثي الهجومي المدمر في تشكيلته كريم بنزيمة وكيليان مبابي وأنطوان جريزمان.

فيما غاب برونو فيرنانديز عن التشكيل الأساسي للبرتغال وبدأ بطل اليورو المباراة بتواجد بيرناردو سيلفا وديوجو جوتا وكريستيانو رونالدو.

لا قاتل ولا مقتول

في إحدى لحظات المباراة كان منتخب البرتغال متقدما في النتيجة وكان سيخطف الصدارة من فرنسا في ظل أن المجر كانت متقدمة على ألمانيا.

وحينما تقدم منتخب فرنسا في النتيجة وتعادل ألمانيا مع المجر كان ذلك يعني خروج حامل اللقب من الدور الأول.

لكن مع التعادل ارتضى الجميع بالنتيجة وكل بمصيره وبمنافسه المقبل في دور الـ16 لدرجة أنه في الثواني الأخيرة كان كل فريق يمرر الكرة بلا رغبة في الهجوم.

بداية برتغالية ونهاية فرنسية

بدأت المباراة بسيطرة فرنسية على الكرة لكن دون خطورة حقيقية على مرمى البرتغال وانحصر اللعب في وسط الملعب حتى منتصف أحداثه.

وسدد نيلسون سيميدو كرة قوية شتتها دفاع منتخب فرنسا.

وسدد رونالدو كرة أخرى لكنها مرت بعيدة عن مرمى هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 28 احتسب الحكم الإسباني ماتيو لاهوز ركلة جزاء للبرتغال بعد تدخل قوي من لوريس على دانيلو بيريرا.

وحول رونالدو ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 29 ليعلن عن تقدم البرتغال.

وحصل منتخب البرتغال على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء فرنسا لكن عرضية جواو موتينيو شتتها الدفاع سريعا.

وبينما كان الشوط يسير نحو النهاية بتقدم البرتغال حصل منتخب فرنسا على ركلة جزاء بعد تدخل قوي من سيميدو على كيليان مبابي.

ولم يخطئ بنزيمة الشباك وأدرك التعادل لمنتخب فرنسا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

بنزيمة يسجل ورونالدو يرد

بدا أن المباراة هي صراع مصغر بين بنزيمة وزميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

فبعدما سجلا الهدفين في الشوط الأول تبادلا القمصان بين الشوطين وازدادت المنافسة بينهما في الـ45 دقيقة التالية.

مع قدوم الدقيقة 48 مرر بول بوجبا كرة بينية تسلهما بنزيمة داخل منطقة جزاء البرتغال وحولها بتسديدة زاحفة في الشباك معلنا عن الهدف الثاني للديوك.

وأكدت تقنية الفيديو صحة الهدف ليتقدم منتخب فرنسا في النتيجة.

وما هي إلا 12 دقيقة إلا وأخطا جوليز كوندي في التعامل مع عرضية من رونالدو فلمست الكرة يده وحصل منتخب البرتغال على ركلة جزاء ثانية.

وحول رونالدو الركلة بنجاح في الشباك ليدرك التعادل لمنتخب البرتغال.

وكاد بوجبا يسجل هدفا رائعا بعد مراوغة جميلة لجواو موتينيو أسقطه بها أرضا وأطلق تسديدة صاروخية بيمناه تصدى لها روي باتريشيو.

وارتدت الكرة إلى جريزمان الذي سدد مجددا لكن باتريشيو كان له بالمرصاد.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وبدا أن الفريقين ارتضيا التعادل في ظل ضمان تأهلهما سويا إلى دور الـ16.

واحتسب الحكم الإسباني لاهوز خمس دقائق وقت بدل من الضائع لم يحدث فيهم أي جديد لتنتهي القمة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

البرتغال فرنسا يورو 2020 رونالدو بنزيمة
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