تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 23:05

كتب : FilGoal

مباريات دور الـ16

الآن تحددت مباريات دور الـ16 ليورو 2020 رسميا.

مواجهات صعبة لبعض الفرق، وسهلة لأخرى.

قبل أي شيء، تعرفوا على أفضل الثوالث المتأهلين للدور التالي.

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1-التشيك.

2-سويسرا.

3-البرتغال.

4-أوكرانيا.

أما أطراف المباريات ومواعيدها وملاعبها، فكالتالي:

-ويلز VS الدنمارك – 26 يونيو.. الساعة 6 مساء. (ملعب يوان كرويف – هولندا) مباراة رقم (1)

-إيطاليا VS النمسا - 26 يونيو.. الساعة 9 مساء. (ملعب ويبملي – إنجلترا) مباراة رقم (2)

-هولندا VS التشيك -27 يونيو.. الساعة 6 مساء. (ملعب بوشكاش آرينا – المجر) مباراة رقم (3)

-بلجيكا VS البرتغال - 27 يونيو.. الساعة 9 مساء. (ملعب لا كارتوخا – إسبانيا) مباراة رقم (4)

-كرواتيا VS إسبانيا – 28 يونيو.. الساعة 6 مساء. (ملعب باركين ستاديوم – الدنمارك) مباراة رقم (5)

-فرنسا VS سويسرا - 28 يونيو.. الساعة 9 مساء. (ملعب بوخاريست الوطني – رومانيا) مباراة رقم (6)

-إنجلترا VS ألمانيا – 29 يونيو.. الساعة 6 مساء. (ملعب ويمبلي – إنجلترا) مباراة رقم (7)

-السويد VS أوكرانيا – 29 يونيو.. الساعة 9 مساء. (ملعب هامبدين بارك – اسكتلندا) مباراة رقم (8)

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الفائز من مباراة (1) يواجه الفائز من مباراة (3)

الفائز من مباراة (2) يواجه الفائز من مباراة (4)

الفائز من مباراة (6) يواجه الفائز من مباراة (5)

الفائز من مباراة (7) يواجه الفائز من مباراة (8)

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