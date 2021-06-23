التاريخ يعانق رونالدو مجددا.. كريستيانو هداف منتخبات العالم تاريخيا

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 22:42

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

لا جديد ولا تعجب مما يفعل. كريستيانو رونالدو مازال يطارد التاريخ، والتاريخ الآن هو من يعانق أسطورة كرة القدم البرتغالية. رونالدو أصبح الهداف التاريخي للمنتخبات.

أصبح كريستيانو رونالدو هو الهداف التاريخي للمنتخبات برصيد 109 أهداف بعد تسجيل هدفين أمام فرنسا.

كريستيانو رونالدو سجل هدفا البرتغال أمام فرنسا في المباراة الجارية بينهما الآن. هدفان من ركلتي جزاء، جعلاه يعادل رقم علي دائي أسطورة إيران، وصاحب الـ109 أهداف أيضا.

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الهدفان رفعا رصيد رونالدو أيضا إلى 13 هدفا كهداف تاريخي لليورو، بجانب أنهما الهدفين الرابع والخامس له في هذه النسخة كهداف للبطولة حتى الآن.

رونالدو الآن هو الهداف التاريخي للبرتغال. الهداف التاريخي لليورو، والهداف التاريخي للبطولات الأوروبية، والهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

هو الوحيد الذي تخطى حاجز المائة هداف مع ثلاثة فرق مختلفة من فرق دوريات الخمس الكبرى. مانشستر يونايتد، وريال مدريد، ويوفنتوس.

رونالدو بطل يورو 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2018/2019 بلغ عامه الـ36 ومازال سيحطم الأرقام.

يورو 2020 كريستيانو رونالدو البرتغال
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