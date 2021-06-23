كأس العرب – لبنان تتفوق على جيبوتي وتُكمل مجموعة مصر

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 22:07

كتب : FilGoal

منتخب لبنان

تأهلت لبنان لكأس العرب بعدما تفوقت على جيبوتي في ملحق التصفيات المؤهلة للبطولة، لتنضم لمجموعة مصر.

وفازت لبنان على جيبوتي بهدف دون مقابل في المباراة التي أُقيمت على ملعب خليفة الدولي.

وسجل هلال الحلوة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46.

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وستتواجد لبنان في المجموعة الرابعة، والتي يتواجد بها مصر والجزائر والسودان.

وستقام كأس العرب في قطر تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتبدأ البطولة يوم 30 نوفمبر المقبل وتنتهي 18 ديسمبر.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس العرب قد أقيمت في عام 2012 وتوج بها منتخب المغرب بعد الفوز على ليبيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويعد منتخب العراق هو صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة في أربع مناسبات.

وسبق لمنتخب مصر التتويج بالبطولة في مناسبة واحدة عام 1992 بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

منتخب لبنان منتخب مصر كأس العرب
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