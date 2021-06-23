كرة يد - الزمالك يعلن التعاقد مع أوليفير روي المدرب الإسباني

أعلن نادي الزمالك عن التعاقد مع الإسباني أوليفير روي مديرا فنيا للفريق خلال الموسم المقبل.

ويستعد الزمالك لخوض بطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس الإفريقية في أغسطس المقبل.

وسبق لأوليفير روي العمل في نادي برشلونة كمدرب مساعد خلال السنوات الماضية.

وكان الزمالك قد حقق لقب الدوري في الموسم المنقضي ووصافة كأس مصر تحت قيادة حسين زكي.

ودعم الزمالك صفوف فريق اليد بصفقتين بشكل رسمي حتى الآن.

ضم الزمالك سيف الدرع صانع ألعاب فريق هيليوبوليس ومنتخب مصر.

كما أعلن التعاقد مع محمد البسيوني مودي صانع ألعاب سبورتنج.