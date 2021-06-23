المقاصة لـ في الجول: خاطبنا بريزنتيشن واتحاد الكرة لعدم إذاعة مواجهة الزمالك

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 20:53

كتب : حامد وجدي

الزمالك - المقاصة - الجزيري

خاطب نادي مصر المقاصة كل من اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن لعدم إذاعة مواجهة الفريق أمام الزمالك تلفزيونيا.

ومن المقرر أن يواجه المقاصة فريق الزمالك مساء الإثنين ضمن مباريات الدوري المصري.

وقال عصام سراج مستشار التسويق والاستثمار بنادي المقاصة لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة وبريزنتيشن لعدم إذاعة مواجهة مباراتنا أمام الزمالك".

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وتابع "طالبنا بريزنتيشن في خطاب رسمي بسداد المستحقات المتأخرة للفريق والتي تخطت 10 ملايين جنيه".

وشدد سراج "الفريق لم يستطع دفع المستحقات المتأخرة للاعبين بسبب تأخر الشركات المعلنة في دفع القيمة المستحقة لشركة بريزنتيشن نفسها".

واختتم تصريحاته "نتمنى حل هذه المشكلة خلال الساعات المقبلة من أجل إذاعة اللقاء".

وكان المقاصة قد ودع كأس مصر أمس الثلاثاء بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

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