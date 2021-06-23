انتهت يورو 2020 – البرتغال (2)-(2) فرنسا.. ألمانيا (2)-(2) المجر.. نهاية المباراتين

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - البرتغال وفرنسا - يورو 2020

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من يورو 2020.

ترتيب المجموعة السادسة الحالي:

1-فرنسا: 5 نقاط.

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2-ألمانيا: 4 نقاط.

3-البرتغال: 4 نقاط.

4-المجر:نقطتان.

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البرتغال ضد فرنسا (2-2)

نهاية المباراة بالتعادل.

ق. 72 روبن نيفيز وبرونو فيرنانديز يشاركان بدلا من جواو موتينيو وبيرناردو سيلفا.

ق. 67 روي باتريشيو يتألق أمام تصويبة بوجبا ومتابعة جريزمان.

ق. 59 جووووول التعاااادل عن طريق رونالدو.

ق. 58 ركلة جزااااء للبرتغال بعد عرضية من رونالدو ولمسة يد على كوندي.

ق. 51 أدريان رابيو يشارك بدلا من لوكاس دين المصاب.

ق. 46 جوووول ثاني.. بنزيمة ينفرد ويسجل الثااااني

جواو بالينيا يشارك بدلا من دانيلو بيريرا مع بداية الشوط الثاني.

لوكاس دين يشارك بدلا من لوكاس هيرنانديز مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جووووول التعااادل لفرنسا. بنزيمة يسجل ركلة الجزاء.

ق. 44 ركلة جزاااء جديدة لكن لفرنسا بعد عرقلة من سيميدو لـ مبابي.

ق. 30 جوووول أوووول للبرتغال. رونالدو يسجل ركلة الجزاء بنجاح.

ق. 27 ركلة جزااا ء للبرتغال بعد تصادم بين هوجو لوريس ودانيلو بيريرا.

ق. 16 مبابي ينفرد ويسدد لكن روي باتريشيو يتصدى لها.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا.

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ألمانيا ضد المجر (2-2)

نهاية المباراة بالتعادل.

ق. 84 جووووول التعاااادل لألمانيا عن طريق جوريتسكا.

ق. 68 جووووووووووولل ثااااني للمجر برأسية من شافير.

ق. 66 جووول التعااادل لألمانيا عن طريق كاي هافيرتز.

ق. 61 رولاند سالاي ينفذ كرة ثابتة في القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 21 كرة تصل إلى جينتر الذي سدد وجولاتشي تصدى لها ببراعة.

ق. 20 ركنية يقابلها هوميلز برأسية في القائم.

ق. 10 جووووووول أوووول للمجر عن طريق أدام سالاي برأسية رائعة.

بداية المباراة

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا.

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يورو 2020 البرتغال ألمانيا
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