ونجحت خطة ستوكهولم

بسيناريو درامي مثير غير متوقع تأهل منتخب السويد إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2020 بعدما تصدر مجموعته متفوقا على إسبانيا بالفوز في الجولة الأخيرة على بولندا.

وفاز منتخب السويد في الـ+90 على بولندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة.

وبعدما كان منتخب السويد متقدما في النتيجة واستعد للاحتفال بصدارة المجموعة سجل روبرت ليفاندوفسكي هدف التعادل لمنتخب بولندا ليعيد السويد إلى المركز الثاني.

ولكن في الوقت بدل الضائع زادت الإثارة والمتعة عندما سجل فيكتور كلايسون هدف فوز المنتخب الأصفر في الدقيقة +94.

ونجحت خطة السويد بنسبة 100% في التأهل، بعدما كان الهدف الأساسي للمنتخب الأصفر هو تخطي دور المجموعات وبلوغ دور الـ16.

لكن خطة منتخب السويد والهدف الذي تم الاتفاق على تحقيقه في ستوكهولم عاصمة السويد قبل بطولة اليورو وهو التأهل لدور الـ16، تحقق بأفضل شكل ممكن وتصدر المنتخب مجموعته لتكون خطة ستوكهولم ناجحة بنسبة 100%.

منتخب السويد وصل للنقطة رقم 7 في صدارة المجموعة الخامسة، متفوقا على إسبانيا صاحب المركز الثاني الذي يمتلك 5 نقاط بعد الفوز الكبير على سلوفاكيا بخماسية دون رد.

ليواجه منتخب السويد في دورالـ16 أحد المنتخبات أصحاب المركز الثالث من المجموعات الثانية والثالثة وهي فنلندا أو أوكرانيا.

وسيتم تحديد خصم السويد في دور الـ16 بعد نهاية مباريات المجموعة السادسة بعد قليل.

وصف المباراة

تقدم منتخب السويد في الدقيقة الثانية بهدف سجله إميل فورسبرج بتسديدة بالقدم اليسرى سكنت شباك فوتشيك تشيزني حارس بولندا.

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ليصبح هذا الهدف هو ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات اليورو.

وأضاف فورسبرج الهدف الثاني للسويد في الدقيقة 59 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

لكن روبرت ليفاندوفسكي كان له رأيا آخر.

وسجل ليفاندوفسكي هدف بولندا الأول في الدقيقة 61 بتسديدة رائعة على يمين الحارس.

ثم أضاف بنفسه الهدف الذي جاء بمثابة الصدمة للسويد في الدقيقة 84 بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

واستمر منتخب بولندا في الضغط والهجوم في محاولة لتسجيل هدف الفوز الذي كان سيمنحه فرصة للتأهل لدور الـ16.

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لكن ما حدث صدم الجميع في بولندا وفي إسبانيا لأن الهدف الذي سجله فيكتور كلايسون في الدقيقة 94 أقصى بولندا من البطولة وأزاح إسبانيا من الصدارة.

لينهي منتخب السويد دور المجموعات متصدرا المجموعة الخامسة ومنتظرا فنلندا أو أوكرانيا في دور الـ16.