تشكيل يورو 2020 – ساني أساسي مع ألمانيا.. والمجر تحافظ على قوامها

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 20:01

كتب : FilGoal

ساني

عاد ليروي ساني للتشكيل الأساسي لمنتخب ألمانيا في مواجهة المجر اليوم الأربعاء في ملعب أليانز آرينا في الجولة الثالثة من يورو 2020 ضمن منافسات المجموعة السادسة.

فيما حافظ منتخب المجر على تشكيله الأساسي الذي خاض به لقاء فرنسا السابق.

ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثاني في المجموعة بثلاث نقاط بفارق الأهداف عن البرتغال الثالث.

فيما يتصدر منتخب فرنسا المجموعة بأربع نقاط، ويحتل منتخب المجر المركز الرابع بنقطة واحدة.

وجاء تشكيل ألمانيا كالتالي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: أنطونيو روديجير- ماتس هوملز- ماتياس جنتر

في الوسط الدفاعي: روبن جوسنز- إلكاي جوندوجان- توني كروس- جوشوا كيميتش

في الوسط الهجومي: كاي هافيرتز- ليروي ساني

في الهجوم: سيرجي جنابري

فيما جاء تشكيل منتخب المجر كالتالي:

في حراسة المرمى: بيتر جولاتشي

في الدفاع: أتيلا فيولا- أتيلا سالاي- ويلي أوربان- أندري بوتكا- لويك نيجو

في الوسط: أندري شيفر- آدم ناجي- لازلو كلينهايزلر

في الهجوم: آدلام سالاي- رولاند سالاي

ألمانيا المجر يورو 2020
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