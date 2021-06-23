النطحة الإسبانية

مثل الثور حين يغضب؛ فعل الإسبان في مباراتهم الأخيرة بدور المجموعات ونطحوا محاربي سلوفاكيا بقوة ليستمروا في يورو 2020.

وفازت إسبانيا على سلوفاكيا بنتيجة 5-0 على ملعب لا كارتوخا في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الخامسة لدور المجموعات ليورو 2020.

انتصار الإسبان رفع رصيدهم للنقطة 5، ليحتلوا المركز الثاني في المجموعة بعد منتخب السويد الذي تصدر بـ7 نقاط، بينما ودعت سلوفاكيا البطولة رسميا.

وستلعب إسبانيا ضد كرواتيا، صاحبة المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، في دور الـ16، بمدينة كوبنهاجن الدنماركية، في تكرار للمباراة التي جمعت بين المنتخبين بدور المجموعات في يورو 2016.

وتناوب على تسجيل أهداف إسبانيا كل من مارتين دوبرافكا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 30، وإيمرك لابورت بالدقيقة 48 من الشوط الأول، وباولو سارابيا بالدقيقة 56 وفيران توريس بالدقيقة 67 ويواري كوتشكا بالخطأ في مرماه أيضا بالدقيقة 72.

لتحرز إسبانيا 5 أهداف في مباراة ببطولة الأمم الأوروبية لأول مرة في تاريخها.









































عودة القائد

شهد تشكيل إسبانيا عودة سيرجيو بوسكيتس بعد استبعاده من أول مباراتين بسبب إصابته بفيروس كورونا.

كما اعتمد لويس إنريكي على سارابيا في خط الهجوم مع ألفارو موراتا وجيرارد مورينيو مع تواجد سيزار أزبيلكويتا في مركز الظهير الأيمن بدلا من ماركوس يورنتي.

بينما قاد ماريك هامشيك سلوفاكيا مع تواجد ميلان شكرينار في خط الدفاع.

📋موراتا في مقدمة هجوم الماتادور مجددا.. وهامسيك يقود أمل سلوفاكيا 🇪🇸🇸🇰 pic.twitter.com/LlNb8fEswd — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 23, 2021

وصف المباراة

منذ الدقيقة الأولى سيطرت إسبانيا على الكرة لتجبر سلوفاكيا على التراجع للخلف.

المحاولة الهجومية الأولى كانت عن طريق أزبيلكويتا إلا أنها اصطدمت بالدفاع السلوفاكي.

بعدها توغل كوكي لمنطقة الجزاء من الجانب الأيمن لكنه سقط بعد تدخل من ياكوب هرومادا دون احتساب أي مخالفة وسط مطالبات من لاعبي إسبانيا باحتساب ركلة جزاء.

لكن حكم الفيديو المساعد أخبر حكم المباراة بوجود خطأ ليتجه بيورن كويبرس لمشاهدة اللقطة ويحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 11.

وسدد موراتا الكرة لكن دوبرافكا تصدى لها بنجح ليمنع إسبانيا من التقدم في النتيجة.

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🧤 قراءة ممتازة للحارس مارتن دوبرافكا بتصدي ركلة الجزاء



🤔 ولكن الجدل على ركلة الجزاء سبق هذا التصدي الرائع، برأيك هل هي ركلة جزاء صحيحة؟#يورو2020 | #سلوفاكيا_إسبانيا pic.twitter.com/hlZ5zzkfFh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2021

إهدار موراتا لركلة الجزاء جعل إسبانيا تهدر ركلتي جزاء لأول مرة في بطولة الأمم الأوروبية بعدما أهدر مورينو ركلة جزاء ضد بولندا.

عقب ركلة الجزاء استمر ضغط إسبانيا، فسدد سارابيا كرة ضعيفة تصدى لها دوبرافكا.

ثم أطلق موراتا كرة قوية لكن دوبرافكا واصل التألق أيضا وتصدى لها.

هدف عكسي

ضغط إسبانيا استمر لكن أثناء بناء الهجمة لسلوفاكيا ليخطئ لوبومير شاتكا في إرسال الكرة لتصل لسارابيا الذي سدد بقوة من على حدود منطقة الجزاء لتصطدم كرته بالعارضة لكنها لم تخرج خارج الملعب.

عادت الكرة على خط المرمى لكن دوبرافكا فشل في التعامل معها فبدلا من إبعادها سجلها بالخطأ في شباكه لتتقدم إسبانيا.

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😲 ما الذي حاول حارس المنتخب السلوفاكي مارتن دوبرافكا فعله في هذه اللقطة ؟#يورو2020 | #سلوفاكيا_إسبانيا pic.twitter.com/lYPjnoYLJm — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2021

بعد الهدف واصلت إسبانيا استحوذها على الكرة مع تراجع سلوفاكيا.

ومرر بيدري كرة قوية لحق بها مورينو بصعوبة قبل أن تصل لدوبرافكا وأرسل عرضية وجدت رأس لابورت ليسجل الهدف الثاني لإسبانيا قبل نهاية الشوط الأول.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني أجرت سلوفاكيا تغييرين بنزول ستانيسلاف لوبتكا وميشال دوريس بدلا من ياكوب هرومادا وأوندري دودا.

تغييرات سلوفاكيا لم تُنشط الجانب الهجومي وظلت تحاول على استحياء.

تيكي تاكا

بدأ لاعبو إسبانيا في نقل الكرة بشكل أسرع وأكثر سهولة، ومن انطلاقة رائعة لألبا، أرسل الظهير الأيسر عرضية أرضية حولها سارابيا في المرمى بنجاح ليسجل الهدف الثالث.

وبعد الهدف أجرى إنريكي تغييرا بنزول توريس بدلا من موراتا، ومن أول لمسة لجناح إسبانيا سجل هدفه الأول.

ركنية قصيرة لعبت لسارابيا الذي انطلق خلف دفاع سلوفاكيا وأرسل عرضية أرضية من الجانب الأيمن ليحولها توريس بكعب قدمه ليسجل الرابع لبلاده.

وحاول ستيفان تاركوفيتش مدرب سلوفاكيا العودة للقاء فدفع بـ فلاديمير فاس وتوماش سوسلوف بدلا من روبيرت ماك ولوكاس هاراسلين.

ثم تدخل إنريكي وأقحم تياجو ألكانتارا وباو توريس بدلا من بوسكيتس وجارسيا.

وكما فعل فيران توريس فعل باو توريس، لكن بمساعدة من لاعب سلوفاكيا.

تسديدة من تياجو أبعدها دفاع سلوفاكيا لتصل للابورت ليلعبها برأسه نحو توريس الذي حولها برأسه أيضا في المرمى لتصطدم بيوراي كوتشكا وتعلن عن الهدف الخامس لإسبانيا.

وبعد الخامس دفع إنريكي بـ أداما تراوري وميكيل أويارزابال بدلا من مورينو وأزبيلكويتا.

نزول تراوري نشط الجبهة اليمنى فكاد أن يصنع السادس بعدما انطلق وأرسل كرة عرضية لكنها لم تجد أي من لاعبي إسبانيا.

ضغط إسبانيا استمر دون تسجيل الهدف السادس لتنتهي المباراة بخماسية وتحقق أكبر فوز في تاريخها ببطولات الأمم الأوروبية.