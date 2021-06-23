تشكيل يورو 2020 - تغييران لـ البرتغال أمام فرنسا.. وبرونو على مقاعد البدلاء
الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 19:57
كتب : FilGoal
يقود كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال في ختام دور المجموعات أمام فرنسا في المجموعة السادسة من يورو 2020.
وأجرى منتخب البرتغال تغييرين في التشكيل الأساسي وشهد تواجد برونو فيرنانديز على مقاعد البدلاء.
ويحتل منتخب البرتغال المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فرنسا متصدرة المجموعة.
وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:
حراسة المرمى: روي باتريشيو
الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافائيل جيريرو
الوسط: جواو موتينيو – دانيلو بيريرا
أمامهما: ديوجو جوتا – ريناتو سانشيز – برناردو سيلفا
الهجوم: كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
ونجحت خطة ستوكهولم 29 دقيقة | يورو 2020
النطحة الإسبانية 39 دقيقة | يورو 2020