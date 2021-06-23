تشكيل يورو 2020 - تغييران لـ البرتغال أمام فرنسا.. وبرونو على مقاعد البدلاء

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

رونالدو يسجل ويحتفل بهدف البرتغال في ألمانيا

يقود كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال في ختام دور المجموعات أمام فرنسا في المجموعة السادسة من يورو 2020.

وأجرى منتخب البرتغال تغييرين في التشكيل الأساسي وشهد تواجد برونو فيرنانديز على مقاعد البدلاء.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فرنسا متصدرة المجموعة.

أخبار متعلقة
تشكيل يورو 2020 - فرنسا تهاجم بالقوة الضاربة أمام البرتغال كروس يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو بعد لقاء ألمانيا والبرتغال مولر: علينا ألا نغتر بعد إسقاط البرتغال تشكيل يورو 2020 - البرتغال وألمانيا دون تغييرات في قمة المجموعة السادسة

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافائيل جيريرو

الوسط: جواو موتينيو – دانيلو بيريرا

أمامهما: ديوجو جوتا – ريناتو سانشيز – برناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو

يورو 2020 البرتغال
نرشح لكم
أخر الأخبار
ونجحت خطة ستوكهولم 29 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – ساني أساسي مع ألمانيا.. والمجر تحافظ على قوامها 37 دقيقة | يورو 2020
النطحة الإسبانية 39 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - تغييران لـ البرتغال أمام فرنسا.. وبرونو على مقاعد البدلاء 41 دقيقة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 - فرنسا تهاجم بالقوة الضاربة أمام البرتغال 51 دقيقة | يورو 2020
يورو 2020 – أكبر عدد ركلات جزاء مهدرة في تاريخ البطولة ساعة | يورو 2020
مران الأهلي - هاني يشارك في التدريبات كاملة.. وبيكهام ينتظم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الرحلة مستمرة.. ويلبيك يجدد تعاقده مع برايتون ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك