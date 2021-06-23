تشكيل يورو 2020 - تغييران لـ البرتغال أمام فرنسا.. وبرونو على مقاعد البدلاء

يقود كريستيانو رونالدو هجوم البرتغال في ختام دور المجموعات أمام فرنسا في المجموعة السادسة من يورو 2020.

وأجرى منتخب البرتغال تغييرين في التشكيل الأساسي وشهد تواجد برونو فيرنانديز على مقاعد البدلاء.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثالث برصيد 3 نقاط وبفارق نقطة واحدة عن فرنسا متصدرة المجموعة.

وجاء تشكيل البرتغال كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريشيو

الدفاع: نيلسون سيميدو – بيبي – روبن دياش – رافائيل جيريرو

الوسط: جواو موتينيو – دانيلو بيريرا

أمامهما: ديوجو جوتا – ريناتو سانشيز – برناردو سيلفا

الهجوم: كريستيانو رونالدو