تشكيل يورو 2020 - فرنسا تهاجم بالقوة الضاربة أمام البرتغال

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 19:48

كتب : FilGoal

لاعبو فرنسا يحتفلون بهدف منتخبهم ضد ألمانيا - يورو 2020

أعلن ديديه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا تشكيل فريقه الأساسي أمام البرتغال ودفع بالقوة الهجومية الضاربة.

ويهاجم الديوك منتخب البرتغال بكل من أنتوان جريزمان وكيليان مبابي وكريم بنزيمة.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط بينما تحل البرتغال ثالثا بـ 3 نقاط.

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ويحتاج منتخب فرنسا للفوز بهدف فقط لضمان صدارة المجموعة.

وجاء تشكيل فرنسا كالآتي:

حارس المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: جوليس كوندي – رفاييل فاران - بريسنيل كيمبيمبي – لوكاس هيرنانديز

وسط الملعب: بول بوجبا – نجولو كانتي – كورينتين توليسو

الهجوم: أنتوان جريزمان – كريم بنزيمة – كيليان مبابي

يورو 2020 فرنسا البرتغال
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