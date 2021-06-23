يورو 2020 – أكبر عدد ركلات جزاء مهدرة في تاريخ البطولة

مثلما هي البطولة التي شهدت أكبر عدد أهداف عكسية، والبطولة التي شهدت ثاني وثالث أسرع هدف بتاريخ اليورو، فإن يورو 2020 أكثر نسخة من اليورو شهدت أهداف عكسية.

أهدر ألفارو موراتا ركلة جزاء لـ إسبانيا أمام سلوفاكيا. الركلة هي السادسة المٌهدرة هذه النسخة من بطولة يورو 2020، لتكون تلك النسخة صاحبة أعلى عدد من الركلات المهدرة في تاريخ البطولة.

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🧤 قراءة ممتازة للحارس مارتن دوبرافكا بتصدي ركلة الجزاء



🤔 ولكن الجدل على ركلة الجزاء سبق هذا التصدي الرائع، برأيك هل هي ركلة جزاء صحيحة؟#يورو2020 | #سلوفاكيا_إسبانيا pic.twitter.com/hlZ5zzkfFh — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 23, 2021

6 ركلات أهدرت في يورو 2020، مقابل 5 ركلات أحرزها اللاعبون. والست المهدرين، تصدى الحراس لـ 4 منهم منهم.

وتخطت يورو 2020 رقم يورو 2000 والذي شهد إهدار 5 ركلات جزاء، لتكون يورو 2020 هي أكثر بطولة شهدت ركلات جزاء مهدرة في تاريخ البطولة.

إسبانيا أهدرت ركلتين ضمن الخمسة المهدرين في البطولة حتى الآن. الأولى كانت أمام بولندأ.

ألفارو موراتا أهدر آخر 5 ركلات جزاء نفذهم بمختلف البطولات، فيما أهدرت إسبانيا آخر 5 ركلات جزاء احتسبت لها.

وتتقدم إسبانيا على سلوفاكيا بخمسة أهداف مقابل لا شيء حتى الآن.