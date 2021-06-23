الرحلة مستمرة.. ويلبيك يجدد تعاقده مع برايتون

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 18:45

كتب : FilGoal

داني ويلبيك

أعلن نادي برايتون عن تجديد عقد مهاجمه داني ويلبيك لمدة موسم إضافي.

داني ويلبيك

النادي : برايتون

برايتون

وانتهى عقد ويلبيك مع برايتون بنهاية الموسم المنقضي، لكنه قرر الاستمرار مع الفريق بتجديد تعاقده حتى موسم 2021-2022.

وانضم ويلبيك لبرايتون في صفقة انتقال حر، في شهر أكتوبر لعام 2020، بعد نهاية تعاقده مع نادي واتفورد.

أخبار متعلقة
سيحمل لواء الهجوم في فلورنسا.. فيورنتينا يتم تعاقده مع جناح الأرجنتين رغم التأهل كمتصدر للمجموعة.. ماجواير: لدينا أفضل من ذلك مدرب النمسا يعترض على إقامة مواجهة إيطاليا في ويمبلي بسبب الجماهير لعنة "أوتزي" في يورو 2020.. لماذا يسجل اللاعبون في مرماهم؟ فرض قواعد صارمة على الجماهير في أولمبياد طوكيو "لا كحول.. لا أحضان.. لا هتافات"

ولعب ويلبيك (30 عاما) 24 مباراة مع برايتون في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

وأسهم ويلبيك في تسجيل 9 أهداف بعدما سجل 6 أهداف وصنع 3.

ويعد ويلبيك من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، لكنه لعب لفرق بريستون وسندرلاند قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

ولعب ويلبيك لمانشستر يونايتد 142 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 21 وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.

بعدها انتقل لأرسنال في موسم 2014-2015 وخاض 126 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 15.

وارتدى ويلبيك قميص منتخب إنجلترا في 42 مباراة وسجل 16 هدفا.

داني ويلبيك
نرشح لكم
أخر الأخبار
الرحلة مستمرة.. ويلبيك يجدد تعاقده مع برايتون 34 دقيقة | ميركاتو
عبد الحفيظ يطالب لاعبي الأهلي بغلق صفحة الذهاب ضد الترجي 38 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رقم بولسين لم يصمد طويلا.. فورسبرج يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو 42 دقيقة | يورو 2020
مران الأهلي – محاضرة من موسيماني بالفيديو ساعة | دوري أبطال إفريقيا
سيحمل لواء الهجوم في فلورنسا.. فيورنتينا يتم تعاقده مع جناح الأرجنتين ساعة | ميركاتو
كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر ساعة | منتخب مصر
مباشر يورو 2020 – سلوفاكيا (0)-(3) إسبانيا.. السويد (2)-(0) بولندا.. الثاااني ساعة | يورو 2020
تشكيل يورو 2020 – أزبليكويتا يبدأ وعودة بوسكيتس مع إسبانيا.. وهامشيك يقود سلوفاكيا ساعة | يورو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك