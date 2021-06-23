الرحلة مستمرة.. ويلبيك يجدد تعاقده مع برايتون

أعلن نادي برايتون عن تجديد عقد مهاجمه داني ويلبيك لمدة موسم إضافي.

داني ويلبيك النادي : برايتون برايتون

وانتهى عقد ويلبيك مع برايتون بنهاية الموسم المنقضي، لكنه قرر الاستمرار مع الفريق بتجديد تعاقده حتى موسم 2021-2022.

وانضم ويلبيك لبرايتون في صفقة انتقال حر، في شهر أكتوبر لعام 2020، بعد نهاية تعاقده مع نادي واتفورد.

ولعب ويلبيك (30 عاما) 24 مباراة مع برايتون في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي.

وأسهم ويلبيك في تسجيل 9 أهداف بعدما سجل 6 أهداف وصنع 3.

ويعد ويلبيك من خريجي أكاديمية مانشستر يونايتد، لكنه لعب لفرق بريستون وسندرلاند قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2012.

ولعب ويلبيك لمانشستر يونايتد 142 مباراة وسجل 29 هدفا وصنع 21 وفاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين.

بعدها انتقل لأرسنال في موسم 2014-2015 وخاض 126 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 15.

وارتدى ويلبيك قميص منتخب إنجلترا في 42 مباراة وسجل 16 هدفا.