رقم بولسين لم يصمد طويلا.. فورسبرج يسجل ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو

لم يصمد رقم يوسف بولسين كثيرا كثاني أسرع هدف بتاريخ اليورو، إذ جاء إيميل فورسبرج اليوم ليكسره سريعا.

سجل إيميل فورسبرج ثاني أسرع في هدف تاريخ اليورو بعد دقيقة و21 ثانية (81 ثانية) أمام بولندا في المباراة التي تجرى بينهما الآن، والأسرع في النسخة الحالية من البطولة.

ويبقى أسرع هدف في تاريخ البطولة باسم ديميتري كيريشينكي بقميص روسيا أمام اليونان في يورو 2004 بعد دقيقة و7 ثواني.

الآن أصبح فورسبرج هو صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ اليورو بفارق 14 ثانية عن هدف روسيا.

ويأتي يوسف بولسين في المركز الثالث بهدف الدنمارك في شباك بلجيكا بعد دقيقة و39 ثانية.