سيحمل لواء الهجوم في فلورنسا.. فيورنتينا يتم تعاقده مع جناح الأرجنتين

الأربعاء، 23 يونيو 2021 - 18:15

كتب : FilGoal

نيكولاس جونزاليس

أعلن نادي فيورنتينا عن تعاقده مع الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس جناح شتوتجارت.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن جونزاليس انضم للفريق بعقد يمتد لـ5 مواسم.

ووقع اللاعب على عقود انضمامه للنادي على أن يصل لفلورنسا عقب نهاية بطولة كوبا أمريكا 2021 المقامة في البرازيل، حيث يشارك في المسابقة مع منتخب الأرجنتين.

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ولعب جونزاليس في صفوف شتوتجارت منذ موسم 2018-2019 بعدما انتقل للفريق قادما من أرجنتينوس جونيورز.

وخاض جونزاليس 79 مباراة مع شتوتجارت وسجل 23 هدفا وصنع 10.

كما شارك جونزاليس في 8 مباريات دولية مع الأرجنتين وسجل هدفين.

ويشارك حاليا جونزاليس (23 عاما) مع الأرجنتين في كوبا أمريكا.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد انتصارها على أوروجواي وباراجواي وتعادلها مع تشيلي.

فيورنتينا
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