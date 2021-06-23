كأس العرب للشباب – مصر تضمن التأهل بالفوز على الجزائر

واصل المنتخب المصري تحت 20 عاما انتصاراته بفوز هام على الجزائر في الجولة الثانية من بطولة كأس العرب.

وفازت مصر على الجزائر بهدف مقابل لا شيء على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى من كأس العرب للشباب، والمقامة في مصر.

سجل عبد الرحمن رشدان هدف مصر الوحيد في الدقيقة الـ65 من عمر اللقاء.

المباراة شهدت عودة محمود جابر مدرب منتخب مصر لمقاعد البدلاء وقيادة الفريق بعد شفائه من فيروس كورونا.

وسجلت مصر الهدف الوحيد في الدقيقة الـ65 من كرة ثابتة تهيأت إلى عبد الرحمن رشدان الذي أطلق قذيفة في مرمى الجزائر.

أحمد نادر السيد حارس المنتخب تألق وزاد عن مرماه في أكثر من مناسبة.

عصام بو عون انفرد في الدقيقة الـ83 تماما وسدد، لكن أحمد نادر السيد خرج عن مرماه وتصدى للكرة ببراعة.

بو عون نفس سدد بقوة في الدقيقة الـ88 من خارج منطقة الجزاء، لكن أحمد نادر تألق وتصدى للكرة على مرتين.

وكان أحمد نادر حاضرا مجددا في الدقيقة الـ91 بعد عرضية وصلت إلى لاعب الجزائر داخل الست ياردات واستلم وسدد، لكن أحمد نادر تصدى لها بقدمه، لينتهي اللقاء بفوز مصر بهدف مقابل لا شيء.

الفوز رفع رصيد مصر إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد الجزائر عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وتلعب موريتانيا مع النيجر بعد قليل في المباراة الثانية من نفس الجولة.

مصر تلعب في الجولة الثالثة مع موريتانيا يوم السبت المقبل، فيما تلعب الجزائر مع النيجر.